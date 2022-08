¡Muchachossss! Esta entrevista es con un justiciero de la televisión peruana. Él está decidido a acabar con todo aquel que le hace daño a nuestro fútbol. ‘Paco’ Bazán, figura estelar de ATV, transita por los pasillos del canal de manera apurada y no es para menos. De lunes a viernes está en ‘El Deportivo en otra cancha’, también va al gimnasio, en las tardes tiene su programa en Radiomar y además una entrevista pactada con Trome. Esta es la vida agitada de un comunicador, que cuando hay que decir las cosas va al frente y aun no olvida la eliminación de la selección peruana al Mundial de Qatar.

Paco’, ¿Cuál es tu lucha?

Dignificar nuestro deporte. Ahora que estoy en un medio de comunicación trato de hacerlo.

Eres ácido para decir las cosas...

Siempre lo fui, solo que ahora tengo este poder.

¿Qué buscas?

Desparecer a tanto periodista ‘mermelero’.

¿A quién más?

A representantes de jugadores que están comentando en los canales de cable.

¿No los soportas?

Claro que no. Sus comentarios están condicionados a lo que quieren o buscan.

Continúa...

A dirigentes que no pagan.

¿Los representantes son un mal necesario?

Ellos reparten la torta y chorrea para todos.

¿Hay más?

A cambiar y reorganizar la podredumbre de la Copa Perú.

¿Te vas contra el fútbol amateur?

Dicen que no hay recursos y eso es mentira, allí todos cobran. Yo jugué ese torneo en 1998 con los colores de UTC y mi sueldo era 500 dólares.

Tus comentarios han llegado al extranjero. El periodista argentino Martín Liberman te ha criticado y te calificó como un muchacho con pinta de modelo...

Si ellos atacan a Carlos Zambrano están golpeando a toda la industria de nuestro fútbol. Si descalifican al ‘León’, que es un seleccionado, están diciendo que tampoco sirven los suplentes, los que juegan en nuestro país y los que no fueron convocados.

¿Lo retas a un debate?

Sí, pero lo dejaría mal parado. Yo estuve en una cancha, él no. Sé lo que es el olor a frotación, algo que no conoce.

Te quiso descalificar llamándote modelo...

En eso sí dijo la verdad, ja, ja, ja.

¿Qué piensas de los futbolistas indisciplinados?

Me dan bronca.

Todos caminan con ‘asistentes’...

Son sus ‘chupes’.

¿Por qué esa necesidad de tenerlos?

Un psicoanalista me explicó que es por un tema de inseguridad.

¿Se sienten solos?

Necesitan amistades compradas.

¿Cómo son esos ‘ayayeros’?

Gente sin oficio, sin trabajo y se arrastran ante el jugador.

Ellos dicen ser sus ‘causas’ más cercanos...

Tu amigo debe tener el mismo nivel e ir a la par contigo, no puede ser un mantenido.

¿Quiénes manejan nuestro balompié?

Son cuatro sonsos que nadie sabe los méritos que hicieron. En Alemania, el presidente del Bayern Munich es Franz Beckenbauer, un triunfador del fútbol a nivel mundial.

¿Endiosamos a Ricardo Gareca?

Nos ha dado más alegrías que frustraciones.

Pero falló en el repechaje...

Es el gran responsable de lo que pasó en Doha.

De qué exactamente...

Tuvo la culpa de los que fueron en ese avión.

Coincidimos...

¿Qué hacía un cebichero en la delegación, el barbero de Trauco o el amigo de Cueva? Todo eso es responsabilidad del técnico.

¿Algo más sobre ese tema?

Siempre voy a preguntar qué hace un mago en las concentraciones.

¿Tienes un dato de ese día?

Una persona que estuvo allí me dijo: ‘La noche antes del partido con Australia, en el lobby del hotel se armó una peña’.

¿Es cierto que te llamaron para amenazarte?

Fue un seleccionado que no vale la pena decir su nombre. Me dijo que él había dado mucho por nuestro país y me preguntó: ¿Y tú qué haces por la patria?

¿Qué respondiste?

Soy bombero voluntario y arriesgo mi vida, doy apoyo y gratis, sin cobrar un sol.

¿Conclusión?

No me interesa estar en ningún WhatsApp para enterarme o tener primicias.

También tienes tu programa de salsa...

Es en Radiomar, se llama ‘Paco en su cancha’ y va de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Estoy con ‘Canchita’ Centeno y siempre agradecido con ese ‘monstruo’ de la radio como es ‘Tony’ Javier, el programador general, quien creó la idea y vamos bien.

¿Tú bailas?

Soy negado, pero comento de fútbol que sí sé.

¿Por qué ‘El Deportivo en otra cancha’ tiene tanta acogida?

Decimos lo que sentimos y de una manera que el horario nos permite y exige.

¿Te envían piropos atrevidos en tus redes?

Me dicen cosas con mucho respeto, aunque una vez una fan envió una foto desnuda.

Entonces, a seguir para adelante...

Entre el Trome, su columna de El Bombardero y yo hay algo en común: Luchamos por erradicar la basura de nuestro balompié. Ya no estoy en el fútbol y ahora pensamos igual.

Un gran abrazo...

Un abrazo a ustedes y gracias por esta conversación.

Lo dejamos con los ajetreos que se viven en un canal. Grabar una cuña, reunión de producción y todo lo que se existe dentro de un medio de comunicación. ‘Paco’ es de los que coinciden con ese pensamiento del historiador francés Voltaire: “El mayor consuelo de la vida es decir lo que uno piensa”.

