Mi gente, ya estamos aquí. Esta semana regresamos con un invitado que me ha hecho emocionar y, sobre todo, por la forma en la que nos reencontramos. Tras la entrevista a Julio ‘Coyote’ Rivera, converso ahora con Anthony Matellini, mi excompañero en Universitario y de quién ya hablé en una columna anterior. Llega con aguadito y mucho más.

‘La Gringa’, así le decíamos en Universitario, al volante que se había ganado un lugar en el equipo titular del técnico argentino Oswaldo Piazza y que había estado desaparecido del ojo publico porque él vive en Inglaterra, de donde es su madre.

En esta entrevista, Anthony Matellini cuenta sus inicios en el fútbol, su amistad con Claudio Pizarro y sobre todo las hazañas del año 98 cuando salimos campeones con Universitario ante Cristal. Prepara tu canchita y dale play. La fe es lo más lindo de la vida.

ANTHONY MATELLINI: SUS INICIOS EN EL FÚTBOL

Mi viejita es inglesa, mi niñez la pasé entre Perú e Inglaterra. A mi viejo también lo mandaron por trabajo, pero a tiempo completo llego a Perú a los 12 años. Comienzo en ‘Tito Drago’ porque mi primo, Dante Alegría, tapaba ahí en una categoría 77, llego y mi primer entrenador fue Manuel Carrizales, súper buena persona, lindos recuerdos, estaba bien joven, aprendiendo. Luego tuve a Lucho Cruzado también como entrenador y ahí siempre frecuentaba con Titín, el ‘Chino’ Rivera, estuve ahí como 2 años jugando los torneos de la firma ahí en Cantolao.

De ahí paso a la U y llego a la categoría 80, ahí me encuentro con Polvorita, Chito Sarria, Mendoza, Taboada, Wong, el ‘Cholo’ Torres, Lauri. Yo salía del colegio, en Miraflores, me recogía el chofer y toda la ruta de Miraflores hasta Fertisa, íbamos recogiendo a gente en la camioneta. Todos hacíamos chacota. Yo vivía en Monterrico, terminábamos, regresaba a las 9 de la noche a mi casa a hacer tareas, varias veces me quedaba dormido con el cuaderno, pero es la dedicación que uno le daba a la pelotita. Muy buenos recuerdos, en esa categoría campeonamos en todo. Lástima que que no llegaron a más porque había mucho talento en esa categoría. Solo llegó Polvorita, Lauri y el Chino Sarria. Ya sabes cómo es el fútbol, algunos llegan y otros no, tres o cuatro nomás de esa categoría llegaron.

EL DEBUT DE MATELLINI EN LA U

Llego a los 20 años, en el 94. Hago todo menores ahí y en el 97 me suben a primera por primera vez. Hubo un Copa América y montón de jugadores habían ido con sus selecciones. Faltaban jugadores para los partidos amistosos en el receso y justo se jugaba un clásico en Miami y me suben para llenar. Me voy a Miami con todos y ahí es donde hago mi debut. Me mocharon todo el pelo, yo había llegado con mi pelito lacio y cuando entro, tenía 15 minutos de partido y no sé quién me agarró a tijerazos, creo que la Foca. Me dejaron pelado por primera vez. En ese receso yo juego unos amistosos que hubo en Cañete, en Ica, y ahí ya bajo. Cuando termina la Copa América, bajo a mi categoría, sigo jugado ahí y juego en la sub 17 de Perú con Titi Drago, en el sudamericano de Paraguay, un buen equipo, ahí estaba Pedrito Ascoy, La Polvora, Shepup, Paquito Bazán, el Negro Zambrano. No nos fue muy bien pero nos codeamos con buenas selecciones.

Esa selección la dirige Titín con el Chino Rivera, eran buenos entrenadores, pero en esa época el fútbol menores no era como ahora, nos llevaban mucha ventaja esos jugadores. No nos fue tan bien en el resultado. Teníamos que ganar un partido contra Venezuela y vino la lluvia, la cancha con barro, no podíamos jugar ahí. Teníamos para ganar ese partido pero ya pues, quedamos eliminados. Eso fue en 97. Acaba ese año y empieza el año más lindo de mi vida, el 98.

MATELLINI FUE PROMOVIDO AL PRIMER EQUIPO DE LA U

Nos suben a todos. Había una competencia bien brava porque el profe Piazza no subió una sola categoría, subió gente de la 81, de la 80 que era la mía, gente de la 79, de la 78, incluso de la 77. Él iba a los partidos, ya estaba mirando, ya sabía quién era quién. Había una banda, un montón de jugadores, y todo el mundo estaba compitiendo para quedarse. Solo habían 5 o 6 puestos y todo el mundo se sacaba la mugre, todos los entrenamientos eran como una final, para impresionar a los profes. Fue una competencia con mis pares y también con los mayores.

Cuando termina la pretemporada, me avisaron que me quedaba, no podía creerlo. Llegué a mi casa a decirle a mi viejo, una alegría increíble. Uno ha soñado, ha entrenado para eso y poder quedarse en el equipo de tus amores, es increíble, y ahí comienza la temporada, brava.

MATELLINI AMIGO DE INFANCIA DE CLAUDIO PIZARRO

Con Claudio hemos compartido porque su papá y el mío han sido marinos. En el ambiente naval siempre nos cruzábamos. Lo conozco desde chico. Yo vivía en un condominio naval y él en otro condominio naval y siempre jugábamos partidos para ver quién ganaba y se armaban unas pichangas bravas. Desde ahí fue mi amistad con Claudio y hasta ahora. Ya luego en 98 nos enfrentamos, él estaba en Alianza y yo en la U.

MATELLINI Y SUS ANÉCDOTAS EN LA U

Yo concentraba con el tío Grondona. Cuando estoy cansado ronco un poco y me acuerdo que las primeras veces, normal, hasta que en una me dijo, ‘Tony la... una más y te vas afuera’. Desde ese día nunca ronqué más, me quedaba despierto, no dormía, no quería perturbar su sueño. Lo bonito de todo esto son las amistades que quedan. Es lo que queda en el fútbol al final, las amistades y los buenos recuerdos con los compañeros.

Era un plantel muy bonito porque había un buen balance entre experiencia y juventud. Tenías a los bravos, Óscar, el Puma, gente de peso, tenías a los que se estaban consolidando como tú (Cuto) y tenías sus extranjeros y después toda la camada de juveniles que habían subido

Era lindo entrenar en el Lolo. Tenían las tribunas y te sentías de la U. Ahí corría taba que daba miedo, tú (Cuto) me has rascado un par de veces, no creas que me olvido, pero es parte de.

HINCHAS DE CIENCIANO ATACARON A BUS DE LA U

Empecé a jugar todo el 98 ahí en la U. Jugamos en Ecuador, en Caracas y en Cali. Te acuerdas ese partido en Cali, el árbitro un ladrón, un ecuatoriano, y nos cobró un penal que nunca fue y nos plantamos, todo un escándalo ese partido. Jugué mucho ese año y lindo, campeonamos, mi primer título. te acuerdas cuando jugamos contra Cienciano en el Cusco y en el bus nos hicieron la emboscada. Nos llevaron por un mal atajo y salieron todos los hinchas de Cienciano, todos nos tiramos al piso, no quedo ninguna ventana, volaban las piedras, a Jean Ferrari le cortaron la boca, eso fue fuerte, unos rocones nos tiraban por la ventana. Ganamos 1 a 0 con gol de ‘Polvorita’.





MATELLINI EN LA SUB 20 QUE CASI VA AL MUNDIAL

El 99 Piazza se va, termina el 98 como campeón y de ahí empalmamos con la sub 20 en Mar del Plata con el Ciego Oblitas. Era buen equipo también, todos ya estábamos alternando en primera. Teníamos a Chito Benavides, Paco Bazán, Churrito Prado, Coco Araujo, el Chino Arakaki, Alvarado, Machito, Marco Casas, Polvorita, Piero, Ascoy, un súper buen equipo y tanto así que estuvimos al minutos de irnos al Mundial. Nos robaron mal. En el último partido que teníamos que ganarle a Chile, íbamos ganando 2-0 y nos meten el 2-1 faltando seis minutos y nos meten el 2-2 en descuento con tres jugadores en outside, clarito. Ángel Sánchez era el árbitro, maldito perro, hasta ahorita me duele.

Ese Sudamericano tenía un buen equipo y jugábamos bien. merecíamos ir al mundial y quién sabe cómo eso cambiaba el destino de todos. En ese Sudamericano si habían bravos. En Brasil estaba Ronaldiño, en Argentina estaba Cambiazo, Milito, Aymar, Roque Santa Cruz en Uruguay. Había gente brava, lástima que no fuimos.

Yo no era titular. En el primer partido entro solo un tiempo y entro jugando bien y me quedo en titular. En ese partido me planchan y me dejan el pie hinchadazo, el empeine. Terminaba de jugar y tenía que ir corriendo para que me hagan masaje de hielo. Así pasé todo el campeonato, jugaba pepeado, con dolor, pero ya pues, estabas jugando por tu país, tenías que dejarlo todo.

ANÉCDOTA CON EL POPO Y OBLITAS

Jugábamos contra Argentina y Pompo va y saca un corner corto, nos quitan la pelota, contraataca y nos hace el gol. Al siguiente partido con Brasil el ‘Ciego ’ le dice ‘por favor, no quiero que hagan corners cortos’. Cinco minutos que comenzó el partido y corner corto, se lo quita, contragolpe y gol. Estábamos perdiendo y el Ciego le dijo ‘Pompo, qué te dije’ y le zampó una cachetada y todos nos quedamos sorprendidos, el hombre agachó la cabeza. El Ciego siempre fue tranquilo pero perdió los papeles. Fue un torneo increíble, se reivindicó después de eso.

MATELLINI REGRESA A LA U PERO TOMA MALAS DECISIONES

Regreso a la U. Jugué la reapertura con Company, pero ahí creo que a veces uno se desespera y toma decisiones que no debió. Yo tengo mis arrepentimientos en el fútbol, como había jugado tanto con Piazza, me desesperé un poco. Yo quería jugar más, no estar de suplente y pedí mi préstamo. Ese fue un error creo. Creo que debí quedarme a pelear más y a ver qué pasaba.

MATELLINI EN EL MUNI

Me fui al Muni para el clausura y Muni venia mal. Nos les pagaban, pero a mí me seguía pagando la U. A los demás les debían 4 o 5 meses. Ahí estaba el Cholo Sotil con Lucho La Fuente, que eran la dupla. Pero no nos estaba yendo bien, pero estar en compañía de esas dos leyendas, increíble. A los profes los sacaron, no duraron mucho, ya estábamos en la primera ronda del Clausura 99, estábamos como a 11 puntos del penúltimo. Ya pensábamos que estábamos muertos y llega Titín con el Chino Rivera a salvar la cosa, llega también el cabezón Carmona, Rivelino Carazas, Prado. Se armó un buen equipo para la segunda ronda y llegamos a remontar, quedamos terceros o cuartos, y salvamos la baja del Muni ese año. Ese para mí fue un logro personal increíble.

Entrenábamos en el Huayna Cápac, como era todo abierto, la gente podía pasar, te podían insultar. Habían unos cuantos chistosos que siempre insultaban y recuerdo una vez que el Pato Domínguez y voltea el Pato, va corriendo y a los dos los agarró. Todos teníamos que sacar la Pato. Los dos chistosos salían bien gomeados. Y así era, todas las semanas era una cosa así, linda épocas ese año con el Muni.

Mi carrera no fue muy larga pero llegué a jugar en tres de los equipos mas históricos del Perú, la U, el Muni y el Boys. Para mí eso es una gran satisfacción.

MATELLINI EN EL ARSENAL

En el 98, el profe Piazza conocía a Wenger, el entrenador del Arsenal y me mandan allá para hacer una pretemporada con ellos entre el apertura y el clausura. Me voy con Jean, Jean se va a Francia y yo voy a Arsenal. Me trataron como rey, me pusieron una suit. Estaban llegando todos los bravos para el Mundial, estaba Petit, Vieira, De Ormas, Tony Adams. Yo de cía qué hago acá. Me acuerdo que en el bus que nos llevaban para entrenar el que se sentaba al costado mío, porque hablaba español, era Anelka, recién lo habían contratado, nadie lo conocía. Me hice amigo de él en esos diez días que estaba en el Arsenal. Después me lesiono y me tuve que ir pero me sentaba con él todos los días y conversando en español. Esa experiencia de haber convivido esas días, semanas, con esos bravos, fue alucinante.

LA LESIÓN DE MATELLINI

No era una lesión de patada, era una lesión de crecimiento. Tengo unos bultos que son porque el hueso no llega a soldar. Lo único era tiempo, esperar que los huesos se reafirmen. Esas dos semanas estuve entrenando pero llegó un momento en el que ya no podía con el dolor. Quisieron darme una segunda opinión y me mandaron a Liverpool y estoy en la camilla y siempre me acuerdo , Michael Owen caminando por ahí. Me dieron la segunda mirada, me reconfirmaron lo que era y regreso a la U en el 98.

En tan poco tiempo he sido campeón, he descendido, he salvado la categoría, he jugado en selección de menores, en copas internacionales pero todo en espacios cortos. Habré jugado unos 6 o 7 años, que no es mucho, pero me pasaron muchas cosas, he vivido cosas desde las más felices hasta las más terribles.

MATELLINI EN EL BOYS Y SUS ANÉCDOTAS CON MIFFLIN Y SAMPAOLI

Al siguiente año me voy al Boys con el profe Mifflin, se hacía querer, todo el mundo se sacaba la mugre por él. Una vez jugamos en Cerro de Pasco, el profe no podía con la altura, se echó en la camilla, no hubo charla técnica, se ahogaba por la altura y nos dijo, ‘muchachos jueguen rápido para irnos rápido’. Jugamos ese partido y nos regresamos.

Tuve un buen año en el Boys hasta que me expulsan contra Alianza. Íbamos ganando 2-1, estábamos jugando un partidazo y me expulsan y perdemos 3-2 y ahí ya se dañó. En 2003 llega Sampaoli, buenos entrenadores he tenido. Esa sí ha sido la pretemporada más fuerte que he tenido en mi vida, un triple horario por dos semanas. No había ni un día de descanso, nos levantamos a las 6 de la mañana a correr, tomábamos desayuno y luego al gimnasio. Nunca había entrenado así. El profe Sampaoli era enfermo, intenso, y ese año con el Boys volamos, peleamos el título. Era un muy buen equipo, estaba el Cabezón Carmona, Santiago Salazar, Chacón , Araujo, Fórmica, Mario Flores, Orejuela , Cholito Prado, esa temporada la peleamos, todos los entrenamientos eran como una final y si no jugabas así, chau.

MATELLINI SE RETIRA DEL FÚTBOL

Ya cuando salgo del Boys ese año, empiezo a perder un poco la motivación para el fútbol y pensé hasta acá llegué. Era más que nada porque en esa época no había agremiación, no te pagaban, era irme a provincia para ver si me pagaban, pero empiezo a desanimarme del fútbol. Me arrepiento un poco, tenia 23 o 24 años, creo que la hubiera podido pelear más. Me voy del Boys y comienzo a jugar segunda en el Muni de nuevo, pero ya no era lo mismo. Fue un año, un año y medio y en 2004 empiezo a pensar en retirarme, a los 24 años, chibolo. Me arrepiento no haber empujado un poco más el bote, no haberlo intentado una última vez. Cometí errores en términos de dónde haber ido, no me asesoré bien, siempre es bueno tener un representante que te vaya guiando. Creo que pude tener una carrera un poco más larga y dar más de lo que di en esos 6 o 7 años, pero la goce, tengo buenos recuerdos y amistades.

MATELLINI EN LA ACTUALIDAD

Vivo en Londres ahora. Estoy trabajando, yo terminé mi carrera universitaria y ahora soy director de ventas en una compañía de tecnología y estoy bien. Tengo mi equipo amateur de fútbol, sigo jugando, pero jugar allá es diferente, los gringos no creen en nadie, es bravo, pero ahí sigo jugando mi pelotita en una liga amateur.

