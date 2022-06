Aseguran los filósofos de la vida, que siempre habrá uno más ‘vivo’ que otro. Andrés ‘Balán’ Gonzales fue un delantero y goleador que marcó época en nuestro balompié. Jugó en Sport Boys, Universitario de Deportes, Alianza Lima y también en el extranjero. Su ‘hermano’ del alma es Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, disfrutaron del éxito y la popularidad y aunque ambos son nacidos en el Callao, un día un tipo les hizo el ‘cuento’. Esta es una historia singular con dos palomillas de barrio, a los que les tocó perder.

Andrés, ¿Cuál fue tu primer auto?

Un Toyota Tercel color blanco. Ese me compré yo y otro igualito, ‘Puchungo’ Yáñez.

¿Eso fue cuando llegaste a la ‘U’?

Sí, porque arreglé un buen contrato con don Jorge Nicollini, que el día que fui a firmar contrato, en su negocio, mi papá vio un auto y se lo regaló.

¿Y ya sabías manejar?

Sí y mi compadre ‘Puchungo’ también.

¿O sea los 2 compraron juntos sus ‘naves’?

Claro, hasta del mismo color. El problema fue cuando teníamos que sacar el brevete.

¿Por qué?

Llegamos, había una cola y un ‘pata’ se nos acerca.

¿Qué les ofreció?

Primero nos reconoció, luego dijo que era hincha de nosotros y al final nos comentó que él podía ayudarnos a sacar el documento sin esperar y para el día siguiente.

¿Aceptaron?

En una. Queríamos que nos lo den para manejar tranquilos por cualquier lado.

¿Pedía un buen billete?

Era algo significativo, pero valía la pena con tal de evitar ese trámite tan pesado.

¿Adelantaron las monedas?

Sí y aprovechamos para decirle que varios compañeros necesitaban de su ayuda y nos dijo que los llevemos y hacía el favor.

¿Entonces?

Regresamos a casa felices, al día siguiente entrenamos y al final, nos fuimos a recoger nuestro brevete.

¿Eran firmes?

Nos sentamos donde nos había dicho que lo esperemos y hasta ahorita está llegando. Nos metió ‘cerrojo’.

¿A un par de chalacos les metieron cabeza?

Fíjate hermano.

Si lo ves, ¿'lo paras de cabeza’?

A veces paso por ahí, pero nunca lo encuentro.

¿Eres mechador?

Soy tranquilo.

Hay una famosa bronca que todos hablan

Cuando estaba en la ‘U’, enamoraba a una chica de un barrio donde todos eran aliancistas.

¿Chocaron contigo?

No, pero un día, que estaba suspendido y no iba a jugar al día siguiente, llegué y estaban tomando.

¿Se te fueron encima?

Tiraron una botella y reaccioné. Se me quisieron venir, pude esquivarlos y de allí me fui a la concentración de la ‘U’.

¿Buscando ‘refuerzos’?

Lo llamé al ‘Puma’, salió el chato Araujo, el ‘Sargento’ Saavedra, ‘Puchungo’ Yáñez como conductor del auto y yo.

¿Hicieron justicia?

Metimos puñete, el ‘Puma’ agarró un auto de ellos y le sacó la puerta. Él regresó con un corte en la pierna, porque uno botella de vidrio lo cortó.

Y hablando de fútbol, ¿Quién era el delantero que más te pateaba?

Varios. Samuel Eugenio te ajustaba y si te quejabas, te decía: ‘Eres cobarde, más duro te voy a dar’.

¿Otro?

El ‘Loco’ Carlos Carbonel de Espartanos de Pacasmayo.

¿Por qué?

Él conocía a mi papá y debuté en el Boys enfrentándolo.

¿Te cuido?

Empezando el partido, me acerqué a saludarlo y me dio un palmazo en la cabeza.

¿Fue de cariño?

Para nada. Sentí que me ardía, luego chorreaba sangre y miré su mano y tenía una piedra. Así te trataban antes.

No se podía aflojar

Si lo haces, los centrales hablan y entre ellos dicen: ‘Ese muchacho, lo ‘ajustas’ y se esconde’.

Ganó 3 títulos con Universitario de Deportes (Foto: Lenin Tadeo Rodríguez)

¿Eras de patear penales?

Solo dos veces. Metí uno y el otro lo falle.

¿En qué piensas cuando vas camino a ejecutar un tiro de los 12 pasos?

Piensa solo en que la vas a meter, porque si imaginas a tu familia, los amigos, el club, los hinchas, te desconcentras.

Termino con esto, ¿el jugador más antipático?

El ‘Chucho’ Torrealba.

¿Complicado?

Un gran amigo, pero yo sufrí una lesión de tibia y peroné. Empecé la recuperación y un día se me acerca.

¿Te dijo algo?

No, me dio una patada en la lesión y dijo: ‘Este cobarde, no tiene nada y dice que sigue mal’.

¿Qué ocurrió?

Lo movió todo y se prolongó mi regreso 2 meses más ja, ja.

Un gran abrazo y siempre da gusto charlar contigo

Cuídense y que Dios los bendiga.

TE VA A INTERESAR