Eusebio Acasuzo fue el invitado más reciente en ‘La Fe de Cuto’, en lo que fue un programa plagado de anécdotas. Una de las más memorables sucedió luego de haber ganado la Copa América de 1975, en una celebración privada entre los 3 arqueros de la selección peruana: ‘Chevo’, Ottorino Sartor y ‘Caíco’ Gonzáles Ganoza.

‘Chevo’ cuenta que luego de ganarle la final a Colombia, celebraron en la Embajada Peruana en Venezuela, sin embargo, para Ottorino Sartor, el festejo no fue suficiente. El entonces portero de Universitario de Deportes buscó muy temprano en la mañana a sus dos compañeros.

‘Otto’ sacó de su cuarto a Acasuzo y fueron a buscar a ‘Caíco’ quien, a regañadientes, accedió a ir a un bar.

“’Caíco’ le dijo: “¿vas a tomar?”, Otto le contesto: “Vamos a tomar”. Mientras escuchábamos los Pasteles Verdes y la Dimensión Latina con Oscar D’León, comenzamos a tomar pero ‘Caíco’ no quería gastar porque solo nos dieron 185 dólares de premio por ser campeones de América”, contó Acasuzo en ‘La Fe de Cuto’.

La salida resultó en una jornada etílica que el recordado ‘Caíco’ no pudo soportar. El arquero de Alianza Lima cayó rendido cuando la cuenta de cervezas ya iba por las 50 botellas, segun ‘Chevo’.

“Yo calculo que nos tomamos 50 botellas, Otto y yo teníamos resistencia, pero ‘Caíco’ no. Cuando íbamos a regresar al hotel, se había dormido, teníamos que llevarlo y él era grandazo. Lo cargamos, pero mira como es la conciencia, a media cuadra del hotel, Ottorino le dice: “Caíco, ya estamos en el hotel”, y ahí despertó: “El hotel, el hotel”, decía, y subió rápido”, añadió.

No obstante, lo mejor vino después. “Ottorino sube a los cuartos, yo me quedo en el lobby y de repente baja y me llama, apurado. Subimos y ‘Caíco’ estaba en el pasadizo, echado, durmiendo en el pasillo. Lo que había pasado es que ‘Caíco’ estaba tocando la puerta del cuarto, y como no le habrían ahí fue quedándose dormido”, relató.

