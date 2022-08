Si hay un peruano reconocido a nivel mundial en el fútbol, ese es José del Solar. ‘Chemo’, destacó en San Agustín, Universitario,” U” Católica de Chile, Tenerife, Salamanca, Celta, Valencia, Besiktas y Mechelen como jugador y luego empezó su carrera como técnico que incluso lo llevó a dirigir la selección peruana, Colón de Santa Fe e incluso la cantera del Real Madrid.

El hoy DT de la César Vallejo ‘Chemo’ se considera un hombre de fútbol, haber jugado varios años en el viejo continente le permitió conocer gente importante como Jorge Valdano, Emilio Butragueño, Manuel Pellegrini, ‘Rafa’ Benítez, Juan Román Riquelme, Martín Palermo entre otras figuras. En sus años dedicados a la pelotita, ‘Chemo’ creía haber visto todo, sin embargo, hace unos años le pasó algo que jamás olvidará.

La San Martín no iba bien en la tabla y necesitaba ganar su partido de visita en una ciudad de altura para ir alejándose de los puestos de descenso. Los cuestionamientos hacía el trabajo del cuerpo técnico llegaban de todos lados, pero ni por esas ‘Chemo’ perdía el buen humor y sus costumbres post cena cuando viajaba al interior del país. Por todos era conocido que al DT la noche previa al partido le gustaba salir a dar una vuelta por la ciudad para relajarse y conversar con sus asistentes, eso si bien abrigado y con gorro y bufanda para evitar ser reconocido.

Chemo del Solar el día que fue presentado en la San Martín. (VIDEO)

Chemo se encuentra con el técnico rival

El grupo comandado por el técnico santo caminaba por la Plaza de Armas de la ciudad tranquilamente cuando de repente uno de los asistentes de Del Solar le hizo notar que unos metros más adelante estaba el entrenador del equipo rival. La relación entre ambos era buena, pero ‘Chemo’ no quería cruzarse con su rival y le dijo a su grupo que se hicieran los locos y que cambiaran de rumbo.

Todos siguieron las indicaciones del jefe, pero no pudieron eludir al técnico que corrió para darles el alcance. “Mi hermano cómo está, qué gusto tenerlo por estar tierras” , soltó el DT extranjero. Al santo no le quedó otra que empezar el diálogo sin imaginarse lo que le iba a contar su rival. “Sabes qué mi hermano, estos dirigentes ya me tienen harto, no los soporto, me quiero ir así que si mañana nos ganan hasta creo que me harían un favor” soltó el estratega medio en serio y medio en broma.

Colega le regala desde su táctica hasta los cambios

El excrack de Universitario se sorprendió con lo que le contó su colega y aunque en un principio creyó que se trataba de una broma, luego le pidió un poco de paciencia. El foráneo estaba encendido y volvió a la carga, pero esta vez le dijo hasta cómo iba jugar al día siguiente, quienes estaban encargados de las marcas en la pelota parada y le dio el once con que saldría a la cancha y hasta cuales serían sus cambios.

Al día siguiente, ‘Chemo’ se dio cuenta que su rival no le había mentido y la San Martin ganó bien con dos goles de Joel Sánchez. La información del profe extranjero sirvió, pero ese día a los santos les salió casi todo así que las revelaciones del DT no fueron decisivas. Cuando al día siguiente los de Santa Anita esperaban en el aeropuerto el vuelo para regresar a Lima se encontraron con un tumulto que tenía como protagonista al entrenador del equipo local.

El extranjero había discutido con un hincha y le había aplicado un puñete antes de tomar el mismo vuelo que los universitarios. Del Solar saludó a su colega que esta vez se mostró menos expresivo que otras veces. A los pocos días el técnico fue despedido y se conoció que el club le pagó una importante indemnización por despedirlo. Fue en ese momento que el ‘Chemo’ y sus asistentes entendieron por qué el foráneo, que siempre andaba bien peinadito, prácticamente les había regalado el partido.

