Fue un grande entre los grandes y como genio tenía sus cosas. Pero poco o nada se le podía reprochar porque en la cancha dejaba todo y casi siempre era el mejor del partido. Hugo Sotil, subió a primera a Deportivo Municipal a primera, hizo goleador a Manuel Mellán y ante los grandes siempre la rompió y si no que lo diga Humberto Horacio Ballesteros, arquero de Universitario de Deportes que hasta ahora está buscando al cholo luego del tremendo baile que le dio un 15 de octubre de 1972 cuando la Academia ganó a la “U” 3-2 con gran actuación del ídolo edil.

Mientras la gran mayoría de futbolistas de cara a partidos picantes se cuidaban más, el cholo era diferente. Le daba lo mismo enfrentar a un equipo grande que a uno chico y por eso no cambiaba de hábitos. Si había que tomarse unas cervecitas se las tomaba y si había que ir a una fiesta o visitar unos amigos tampoco había problemas, el físico le daba para eso y más. Cremas y ediles se jugaban el tercer puesto del descentralizado, el compadre de Cruyff no iba a jugar pues había sido expulsado una semana antes por faltar el respeto al árbitro en Trujillo, pero finalmente le quitaron la suspensión y quedó habilitado.

La noche previa al partido, Sotil, quien era de pocas palabras, sorprendió con un pedido a Roberto Drago quien era su compañero de habitación. “Blanco se malogró el Mustang y no tengo como ir a resolver un problemita. Mañana temprano después del desayuno me llevas” le dijo el ídolo de la franja a su amigo.“Titín” creyó que era una broma del cholo, ya que no podían dejar la concentración a pocas horas del partido, pero luego del desayuno se dio con la sorpresa que Sotil no había bromeado. Antes de la charla técnica del técnico, el Cholo le dijo a Titín delante de sus compañeros “vámonos a resolver mi asunto”. Los compañeros se sorprendieron y le dijeron a Drago que no podía irse con el crack, la respuesta del volante fue contundente. “el que nos hace ganar la plata y los partidos es el cholo, así que hay que tenerlo contento, lo llevo y regresamos rápido”. Drago y Sotil enrumbaron hacia la carretera central, el cholo le dijo a “Titín” que se detuviera en una bodega donde el genio compró cervezas y luego entró a una casa. El crack que brilló en el Barcelona no tardó más de una hora, ¿con quién estuvo el Cholo en ese encuentro y qué hizo?, no se sabe, lo que sí se sabe es que la dupla llegó al estadio sólo una hora antes que empiece el partido y el estadio ya estaba lleno.

Esa tarde Sotil brilló. Anotó un gol, dio el pase del segundo a Ángel Clemente Rojas pero antes bailó a ‘HH’ Ballesteros quien se comió dos amagues por el córner de sur y occidente que todavía se recuerdan los hinchas de la franja. Chumpitaz que reaparecía, el “Gato” Cuellar, Soria, Techera, “Cachorro” Castañeda, Cruzado y Luna sufrieron con las gambetas y quiebres del genio y lo vieron pasar más de una vez. La ‘U’ que llegó a ir perdiendo 3-0 se puso 3-2, con goles del ‘cachorro’ Castañeda y el ‘atómico’ Bayletti, pero el resultado fue engañoso. En la cancha solo hubo un equipo y ese fue el de la franja con el cholo en plan estelar. Al día siguiente, Hugo se fue a agradecer al Señor de Luren en su Ica natal y festejó a su manera. Después de ese baile, Ballesteros se fue a la banca y al Cholo Heredia, entrenador de la “U”, se le empezó a mover el piso.

