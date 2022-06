Mi gente linda de La Fe de Cuto. Dejé la entrevista a Germán Leguía y comencé mi periplo rumbo al repechaje en Doha, Catar. Será un Perú-Australia histórico, más que el de Rusia 2018. Depende de mi selección peruana. Ahora estoy en mis primeras horas en Barcelona, buscando historias, relatos, el aguadito que tanto les gusta. Sí, ‘Cuto’ Guadalupe en Europa.

¿Cómo es Barcelona? Linda ciudad, creo que puedo venir a vivir acá, me gusta mucho, tiene un “nosequé”, algo que aún no logro descifrar. Pero primero quiero relatar mis primeras impresiones de Madrid, ciudad por la que hice mi ingreso a España luego de 11 horas de viaje.

La capital española me recibió con un lindo amanecer. No soy astrónomo para explicarlo, pero el Sol salió más cerca, se veía más grande de lo que solemos verlo en Lima.

COMO NEYMAR LUEGO DEL ‘MATAMOSCAZO’

Una impresionante postal nos regaló Madrid. Un desayuno en el aeropuerto, ligero, una cosa suave nomás, nada de carapulcra con sopa seca, me costó unos 51 euros. Así de carioco es por estos lares. En euros.

Luego partimos a Barcelona, la ciudad que vio brillar a Lionel Messi en su máximo esplendor. Como el Sol en Madrid. Luego de 16 horas de viaje, el famoso ‘jet lag’, cambio de horario, todos tenemos un horario biológico, me terminó pasando factura. Ya sé como se sintió Neymar luego de mandarle su ‘matamoscas’. Estaba como lelo.

Sinceramente, tengo experiencia con eso, pero hace varios años que no cruzaba el charco. Ni bien arribé a Barcelona, ya estaba fusilado con el horario. No daba más. Estaba cansado, con sueño, con hambre.

Le digo al Huachano: “Mi hermano, tengo que dormir, no doy más”. En eso, mi amigo Fritz Durand, gerente de Fritz Sport, me dice “Cuto, vamos a comer un rico ceviche y su arroz con mariscos en un buen punto que me han recomendado, así te recuperas de tu cansancio”.

¡Razón no le faltaba a Fritz! Toda mi mancha, mi batería, mi banda, mi gente me dio ánimos para ir a la cevichería Barra Peruana del centro Comercial Glories.

Ustedes saben que para todo peruano su debilidad es su comida. No importa si estás en Perú. Europa o Marte.

BELLAVISTA-LA PUNTA-CALLAO EN BARCELONA

Dicho y hecho, nos fuimos en mancha hasta ese point y fue una gran decisión. Comí mi rica lecha de tigre, un cebichito y su arroz con mariscos con su rocotito picadito y su chicha morada. ¡Qué rico! Estoy escribiendo y se me hace agua la boca para volver a comer.

Luego de ese rico almuerzo volví a mi hotel a recuperar algo de sueño y recargar las pilas para volver con fuerza y con toda la información para ustedes desde Barcelona.

Pero mi gente es tentadora y, mientras regresamos a nuestro punto de concentración, Fritz me dice: “Mi hermano, qué lindas playas en Barcelona, baja y mira, relaja un poco los ojos, antes de que duermas”.

¿Y cómo fue la experiencia en las costas catalanas? Sin cometarios. Mejor me quedo callado. Bellavista, La Punta, Callao. Ya ustedes captan mi mensaje.

PERÚ VS. AUSTRALIA: CON FE Y SIN SOBERBIA

Ya sabemos que Australia será nuestro rival del repechaje y nos vamos hasta Doha, capital de Qatar, con la fe intacta. Vamos con fe, repito, en que podremos superarlos para lograr nuestra ansiada clasificación al Mundial Qatar 2022. No será fácil, pero unidos, con fe, lograremos el objetivo. Sin ser soberbios, eso sí.

Mañana vuelvo con mayor información y mis vivencias desde Barcelona. Hoy ha sido un calentamiento, empieza el aguadito transoceánico. Los quiero.