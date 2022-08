Mi gente de ‘La Fe de Cuto’ seguimos más embalado que nunca. No se pierdan el último capítulo del programa con Edson ‘Cheta’ Domínguez, es un capítulo especial para los hinchas cremas y los seguidores de mi programa. La semana pasada hablé sobre la bronca entre Carlos Zambrano y el argentino Darío Benedetto. El ‘chalaco’ creo que se cobró su revancha más rápido de lo esperado. Lo tenía claro.

Ahora voy a dar mi lista de los más futbolistas más bravos en la cancha. Mejor dicho los mejores peleadores, los ‘Van Dame’ en la pelotita. No lo hago en un sentido de incentivar violencia, ni nada por el estilo. Soy respetuoso de cada punto de vista. Es un tema que pocos hablan, pero que sucede como pasa en cualquier trabajo. Por obvias razones no me voy a considerar en esa lista. Quizás algunos no estén de acuerdo con la lista, pero es mi punto de vista por lo que sé y en otros casos me he apoyado en gente con conocimiento de causa.

EL RANKING DE CUTO GUADALUPE

En mi ránking de los más bravos en la pelotita lo tengo a Santiago ‘Cafú’ Salazar. El exzaguero de Sport Boys, Alianza Lima y Cristal ha tenido jornadas impecables en muchas oportunidades en la que incluso no ha sido necesario que se despeine para despachar a cualquier contrincante. ‘Cafú’, como lo conocemos, es una leyenda y siempre actuó en plan pacífico, pero cuando se vio obligado a utilizar su capacidad de peleador, lo hizo sin mayores problemas. Es vox populi en la pelotita su capacidad de peleador. Por algo es cinturón negro.

Otro que aparece en mi lista es Francisco ‘Panchi’ Pizarro. El exarquero de Alianza Lima es bravo y no se hizo problemas en marcar su territorio cuando la situación lo ameritaba. Es reconocido en la pelotita por ser un caballero, pero si lo buscan lo encuentran.

También aparece en mi nomina Carlos Zambrano. Considero al ‘León’ como a uno de los bravos. Es un León es un luchador callejero como buen chalaco. Es más, lo considero como el top en la actual selección peruana. Así de rankeado está Zambrano.

En mi lista también están ‘Koki’ Molina y Johnny Vegas. El volante y el arquero no son muy altos, pero son bravos y van para adelante ante cualquiera.

GERMÁN LEGUÍA Y EL RÁNKING DE SU GENERACIÓN

Para hablar de los jugadores bravos en los puños que no son de mi generación me comuniqué con el gran Germán Leguía. El popular ‘Cocoliche’ tiene el tema claro y me soltó el aguadito en una con lujos de detalles.

“Para mí esa lista de jugadores peleadores la encabezan tres jugadores muy conocidos. El zaguero Rodulfo Manzo, Otorino ‘El Blindado’ Sartor y J.J. ‘La Cobra’ Muñante. Esos tres jugadores eran top. Impresionante. No sabes los que peleaban. Era una cosa de locos. ‘ La Cobra’ Muñante te metía 10 cabezazos y no te dabas cuenta porque ya estabas desmayado. Muñante era trompeador y bailarín. Era temido por muchos. Clark Kent, Superman, esa era su otra chapa de Sartor, era cosa seria en los golpes y ni hablar de Manzo. Lo he visto pelear y enfrentarse a tres al mismo tiempo y despacharlo sin problemas”, contó Leguía.

Pero para el excrema hay otra lista de jugadores que no son menos peleadores, pero que metían golpe al mejor estilo de un luchador callejero. “Siguiendo esa línea muy cerca están Héctor Chumpitaz, Julio Baylon, Rubén ‘Panadero’ Díaz, José ‘Patrón’ Velásquez, Julio César Uribe, quien era guante de oro” agregó Leguía.

Pero para Leguía la lista continúa. “Franco Navarro, Eduardo Malásquez y el propio Percy ‘Trucha’ Rojas. J.J. Ore, ‘Leo’ Rojas y la lista continúa con otros, quizás menos conocidos, pero igual o más bravos todavía” recuerda Leguía.

Pero antes de despedirme y dar las condolencias a los familiares de quien en vida fue Orlando De La Torre , le pregunté a Leguía sobre la leyenda que había escuchado sobre él. “Estamos hablando de ‘Chito’, es de otras lides. Era bravo de bravos. Su chapa lo dice todo, a Chito le dicen a los bravos de un barrio. Bravo dentro y fuera de la cancha”, me confirma.

Nos vemos el próximo lunes.