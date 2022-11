Prendo la televisión y veo la inauguración del mundial Qatar 2022 y para ser sincero lo veo con mucha nostalgia o con sentimientos encontrados ya que me había ilusionado mucho, en lo personal, con poder estar por primera vez en un Mundial de fútbol. De alguna manera debe ser el sentimiento de muchos peruanos que a esta altura veía a Perú en un segundo mundial consecutivo, luego de haber estado 36 años ausente de la máxima cita del fútbol.

Mi generación de futbolistas y muchas otras no pudimos lograr clasificar a un mundial, pero el técnico Ricardo Gareca nos llevó a un mundial con lo que todo un país gozó y disfrutó de Rusia 2018 como cuando la selección peruana lo hizo en los años de Argentina 78 y España 82. Ese logro fue justamente muy aplaudido por todos. Qatar 2022 iba a ser nuestra segunda felicidad consecutiva para muchos de mi generación, y yo también, como muchos otros, me veía en estos momentos en Doha alentando a mi selección en lo que iba a ser mi primer mundial en mi nueva faceta con mi programa La Fe de Cuto.

Hasta el momento todavía no tengo una explicación de lo que sucedió ese día del partido de repechaje ante Australia. No lo puedo creer y sigo sin entender cómo se pudo haber desperdiciado una chance tan real de clasificar a un segundo mundial consecutivo. Se habla, se murmura de muchas cosas, pero más allá de todo lo que se pueda especular lo real y concreto es que no clasificamos y quizás TODOS ya pensábamos en la clasificación sin haber jugado el partido y en el fútbol nada está dicho hasta que el partido lo ganes en la cancha.

Haber estado en Doha en el repechaje en junio me trae recuerdos como el haber estado en el desierto y pasear subido en los camellos, conocer algo de su cultura, vivir en carne propia ese intenso calor como sufrir de ese viento intenso con arena que es capaz de penetrar por los ojos, la nariz o la boca.

Tal cual como se ve en las películas es el ambiente que se vive con ese clima particular. Volver a ver el paseo de las banderas donde se lucen todas las banderas de los países clasificados al mundial y el reloj que marcaba, en cuenta regresiva, la hora exacta para el inicio del mundial me trae lindos recuerdos.

Cómo no, el heladero turco que me hizo la tarde, con sus trucos al momento de servirte el postre. Mis ojos se humedecen y solo me queda seguir viendo el mundial por la televisión. Nos vemos el próximo lunes.

