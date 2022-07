Si alguien conoce bien a Juan Reynoso ese es Eugenio La Rosa. ‘Chispeao’ y el ´cabezón’ coincidieron en Alianza Lima y vivieron momentos buenos y malos. El ex delantero considera que su amigo es el indicado para reemplazar a Ricardo Gareca en la selección peruana aunque cree que no lo tendrá fácil por la forma de ser de algunos futbolistas.

Tu amigo Juan Reynoso está cerca de la selección, ¿qué te parece?

Ojalá llegue, se lo merece.

¿Lo ves listo para asumir esa responsabilidad ?

Ahora tiene más experiencia, su paso por el fútbol mexicano es exitoso. No es fácil ser entrenador en ese medio y él se impuso.

¿Qué tan complicado es dirigir una selección?

Hay que tener suerte y manejo.

¿Cómo es eso?

Los jugadores son bien pen…cuando te quieren jorobar te joroban, así trabajes bien te cag…. El jugador peruano es complicado

¿Tanto así ?

A nivel selección es jodido. Ojo no digo que todos, pero algunos cuando tienen plata se quieren comer el mundo y esos pueden chocar con Juan.

¿Qué hacemos con esos muchachos?

Hay que saberlos llevar. Como tienen dos o cinco palos en el banco dicen este hue….que me va a decir a mí.

¿Cómo crees que tomaría el grupo el estilo frontal de Juan?

Juan tiene su carácter, hace rotaciones y eso no puede gustar en un comienzo, pero sabrá manejar la situación porque capacidad y camarín le sobran.

¿Perdonaría el ‘Cabezón’ una indisciplina?

Es muy estricto, no lo van a sorprender. Seguro que desde el inicio les dirá cuál es su manera de trabajar.

Jugar y parar con algunos ‘angelitos’ le habrá servido…

En nuestra época había cada muchachito. Él paraba con los finaditos y se iba a Los Cuatro Suyos, a mi no me pasaban la voz porque decían que era un negro pituco.

¿Tanto así?

Yo paraba más con Franco(Navarro) y nos íbamos a las discotecas de San Isidro, por eso Daniel Reyes me decía que no me gustaban las moscas.

¿Hace cuánto tiempo no ves a Juan?

Bastante, siempre me manda saludos con amigos en común pero no lo veo. No creo que se haya olvidado de mi casa porque ahí nos metimos varias rumbas.

Pocos recuerdan que fuiste una especie de guía en Alianza para el ‘Cabezón’…

Su mamá me pidió que lo ayude con los estudios y por eso a las cuatro y media de la mañana lo levantaba para repasar los exámenes. Luego le decía que no saliera tanto con los ‘Potrillos’ que eran unas balas.

¿Y qué tal le fue?

Bien, aprobó todo. Una vez se encontró con mi sobrino ‘Calín’ y le dijo que cómo me acordaba de eso si fue hace tiempo.

El 'Cabezón' y 'Chispeao' destacaron en Alianza Lima .

¿Por qué no diriges?

Porque sacarse el carné de entrenador cuesta casi 18 lucas y no hay trabajo. Todo se lo dan a los extranjeros que en su país no dirigieron ni en su barrio.

¿Qué deberíamos hacer?

Poner un filtro, entrenador extranjero que no dirigió en su país no puede trabajar en Perú. Aquí somos tan giles que permitimos que el técnico se vaya y deje a su segundo.

Si de ti dependiera, ¿dejarías irse a Valera?

El tren sólo pasa una vez en la vida y pasa cargadito. Si no subes te puedes quedar en nada. Mira a Carrillo la está haciendo linda por allá, la “U” y el chico se van a beneficiar así que deben dejarlo salir.

¿Por qué crees que no aparecen delanteros?

Porque preferimos traer extranjeros que están por retirarse. Así nunca van a salir chicos nuevos y vamos a depender de Lapadula y Valera porque desgraciadamente no hay más.

¿Un consejo para los chicos que recién aparecen en el fútbol?

Que jueguen, entrenen bien, duerman y que se alimenten como profesionales. Sólo así llegarán lejos y asegurarán su bolsillo. (José Reynoso Alencastre).

