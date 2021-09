Se fue de pepa. En su época de jugador tanto en la Selección peruana como en Deportivo Municipal o Independiente de Avellaneda , Franco Navarro fue aguerrido, luchador y siempre mostró carácter. Por eso cuando decidió ser entrenador trasladó todo eso y más a los banquillos y no le fue mal. El ‘pepón’ dirigió ininterrumpidamente durante mas de 20 años y si bien es cierto no ganó muchos títulos, todos sus equipos tuvieron su sello, aunque algunas veces se le fue la mano con sus pupilos.

Conocido es su fuerte intercambio de palabras con Paolo Guerrero cuando el ‘depredador’ todavía era un juvenil. Aquella vez, el joven atacante no se quedó callado ante los gritos de su profesor, le respondió y prefirió dejar el club. Con Roberto Guizasola fue más lejos. ‘Cucurucho’ cometió una indisciplina y el DT no lo castigó, lo hizo jugar, pero antes le metió unos cuantos golpes. “Así que has tenido los huev…para ir a chupar y agarrar otro avión” me dijo. “Terminó de hablar y me sacó la con….” Así recuerda el ex defensa el hecho.

Pero no siempre el que fuera figura de Independiente de Avellaneda salió bien parado cuando guapeó a sus pupilos. Cuando estaba en Juan Aurich, un jugador se equivocó en la cancha y Franco lo culpó de la derrota y empezó a gritarlo. El muchacho ni levantaba la cabeza de la vergüenza y del miedo a su profesor, pero en eso saltó un veterano del plantel medio chinito que justamente era paisano del ofendido. “Profe pare la mano, no cree que se está pasando con el chico” dijo el futbolista. Lejos de calmarse, el ‘pepón’ se enfureció y respondió: “tú que te metes h…, eres padrino”. El ‘jaladito’ no se quedó atrás y respondió amenazante: “profe le estoy hablando bien, usted es el entrenador y lo respeto, pero si tiene algo conmigo fuera de la cancha somos dos varones y ahí las cosas se arreglan de otra manera”. El técnico lo miró mal y no dijo nada más. El ‘padrino’ se cambió y se fue a su auto con el compañero vapuleado a ver si Franco salía a arreglar el tema de otra manera. El ‘pepón’ no apareció, pero sí su ayudante Leo Rojas que fiel a su estilo bonachón y conciliador trató de poner paños fríos al incidente. “Hijo no te pongas así con el profe, olvídate del tema”. El veterano estaba volando y preparado para que Franco fuera y arreglen el tema a los golpes si era necesario y por eso no respondió a Leo y abrió la guantera de su carro y le enseñó una pistola al asistente que se fue asustado.

Luego de ese incidente, el ‘chinito’ no fue tomado en cuenta por el técnico que incluso prefirió improvisar a jugadores en el puesto antes que darle una oportunidad al malcriado. El veterano jugador aceptó el castigo, pero se guardó su particular venganza para el último entrenamiento de la temporada. Ese día, luego de despedirse de todos sus compañeros, el volante se acercó a donde el ‘pepón’ y sacó su pistola y disparó al aire tres veces. El ex crack de Municipal y Leo se quedaron fríos y sin palabras. A los pocos días el ‘jaladito’ paseaba por un centro comercial de Trujillo y vio a Franco. El ‘pepón’ lo adelantó y antes de que el chinito diga algo, el técnico se le acercó, lo abrazó y le dijo: “hermanito que gusto de verte, olvídate lo que pasó fue una tontería”. El futbolista sonrió y le dijo. " Sigue tu camino nomas h….”.