Su fútbol elegante fue el santo y seña de Universitario de Deportes durante varios años. Germán Leguía fue el conductor de los cremas y se dio el lujo de ganar clásicos y títulos que todos los hinchas cremas todavía recuerdan. El maestro pide la titularidad de Piero Quispe y recuerda los buenos momentos que vivió con su ídolo y amigo Roberto Chale.

Se viene el Clásico…

Es una semana especial ojalá se solucionen todos los problemas para que el estadio esté repleto y también podamos disfrutar el partido por televisión.

¿ Quién llega mejor?

En los clásicos eso no cuenta, el año pasado la “U” venía mal y le ganamos en su estadio.

¿Qué tipo de partido esperas?

Peleado, los clásicos son así

¿Te gusta este equipo que armó Compagnucci?

Es un cuadro experimentado que recién está arrancando, ante Unión Comercio sólo faltó meterla. Si Valera mete el primero que falla, seguro que hace tres.

¿Quién no debe faltar ante Alianza?

Piero Quispe, es el diferente del equipo, él tiene que ser el diez de la “U”.

Para 'Cocoliche', Piero Quispe debe ser el diez de Universitario.

Ahora lo sentaron….

Imagino que Compagnucci quiere que madure y lo sentó para que reaccione y juegue más porque yo también creo que puede aportar más, pero nunca lo sacaría del equipo.

¿Tan bueno lo ves?

Ya no salen jugadores diferentes, el último fue Cueva y ahora que aparece uno como Piero no lo puedes sentar. A los talentosos hay que aprovecharlos siempre.

¿Qué le puede aportar Yuriel Celi a Universitario?

Es un buen jugador, no sólo es hábil, también es fuerte. Ojalá se de cuenta que está en la “U” y que se dedique sólo al fútbol porque calidad tiene.

Chale es mi ídolo

Una pena el estado de salud de Roberto Chale…

Roberto es mi ídolo, lo vi jugar, luego lo tuve como compañero y trabajé con él. Es un fuera de serie, jugaba al fútbol como los dioses y lo veía mejor que nadie. Lo admiro y quiero mucho

¿Por qué crees que hay ese distanciamiento con la actual directiva y su familia?

Ojalá se entiendan, es una pena lo que le pasa. Cuando estuve en el club lo tratamos bien, los que le hicieron la chanchada son Carlos Moreno y Gremco. Ellos son los culpables de todo.

Germán Leguía lamenta el mal momento que vive su ídolo Piero Quispe.

¿Cómo así?

Primero lo sacaron, luego le bajaron el sueldo y finalmente le hicieron un contrato de imagen en el que le pagaban menos. Contra esa gente deberíamos ir todos.

A pesar del mal momento no está solo, la gente del fútbol lo apoya…

Así es, el ‘Puma’ (Carranza) y la asociación de ex jugadores de la “U” lo están ayudando. Tampoco estaría demás que la gente con dinero que disfrutó con su fútbol se meta la mano al bolsillo.

¿Lo has visitado?

Creo que de momento no acepta visitas y respeto su decisión, él sabe el cariño que le tengo y que siempre estaré para apoyarlo.

¿Qué tal compañero era?

Cuando llegué a la “U” me apoyó mucho. Yo le hablaba con respeto porque era mi ídolo y él me trataba como si me conociera de años.

Una anécdota con el maestro….

Cuando le dabas mal un pase él te decía: Si yo te la di al pie, tú porqué me la das a un costado o quieres que corra. Era un fuera de serie, te enseñaba.

Eso se te quedó grabado…

Claro que sí y eso mismo hice con Roberto (Martínez) y ‘Puchungo’ (Yáñez) cuando empezaban.

¿Jugar a su lado era fácil?

Re fácil, no sé cómo hacía, pero siempre daba la pelota al compañero que mejor estaba ubicado.

¿Es el mejor con el que jugaste?

De equipo él y ‘Perico’ son los mejores de lejos. En selección tuve a Uribe, César (Cueto) el ‘Ciego’ (Oblitas), ‘Patrulla’ (Barbadillo), José (Velásquez) otros fuera de serie.

El problema de la televisión

¿Qué opinas del tema de los derechos de televisión?

Para mí el culpable de todo es Lozano. Él malogro todo, no es la primera que hace, sacó a Gareca, sus campeonatos son un circo, baja uno y luego sube.

¿Cómo crees que deberían manejarse las cosas?

Para qué se meten con los contratos si los clubes están bien con lo que cobran. Lo que pagan aquí no se lo va a pagar nadie. No creo que la nueva empresa pueda pagar más, de dónde va a sacar.

Pero el reparto del dinero no es igual para todos…

Aquí hay equipos que cobran siete palos y el que menos cobra, recibe más que Peñarol, Nacional y otros grandes de Argentina.

La última, ¿un resultado para el clásico?

Gana la “U”, dalo por hecho y ojalá Compagnucci ponga a Piero Quispe. (José Reynoso Alencastre).