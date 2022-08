Su llegada a Universitario revolucionó el mundo del fútbol peruano a inicios del año 93. Juan Reynoso, figura de Alianza Lima dejaba al club que lo vio nacer y se iba con el rival de todo la vida. El hincha blanquiazul todavía no perdona al ‘cabezón’, pero pocos saben como se dio el pase. Los más duros lo calificaron de mercenario, sin embargo el nuevo técnico de la blanquirroja tuvo motivos de sobra para decidir el cambio de camiseta.

A inicios del 93, Alianza citó al plantel para empezar la pretemporada y ocurrió algo de lo que pocos se percataron. Cuando llamaron para hacerse la foto del plantel para ese año, Juan Reynoso no posó con sus compañeros pese a que se daba por descontado que seguiría en el club. Algo sucedía, pero nadie sabía que era. Por esos días, Vladimir Popovic, técnico de la selección, citó a los seleccionados a una concentración en el Pueblo y el ‘Cabezón’ acudió al llamado del DT que preparaba a la blanquirroja para un amistoso.

Juan Reynoso: “Si no me reconocen la deuda no firmo nada_”.

Una tarde luego de las prácticas se acercaron a los entrenamientos Pio Dávila y Rolando Sánchez, dos de los dirigentes más representativos de Alianza, con la misión de hacer firmar a Juan el contrato por todo el 93. Como había un acuerdo de palabra entre el jugador y el ‘Beco’ Alberto Espantoso, presidente del club, los directivos creían que todo se resolvería rápidamente. Sin embargo, cuando los emisarios victorianos le entregan el documento a Reynoso para que lo firme, el futbolista se dio cuenta que en lo que iba a firmar no aparecía por ningún lado el dinero que le debían por la campaña anterior. “Aquí no dice cómo voy a cobrar lo que me deben, si no ponen esa cláusula y reconocen la deuda no firmo nada” soltó el ‘Cabezón’.

La “U” se entera y entra en acción

Dávila y Sánchez se sorprendieron por la reacción de Juan, pero sacaron a relucir su experiencia y le dijeron al volante. “Tú estás loco, cómo vas a dudar de la palabra del ‘Beco’, él es un caballero y seguro que te reconocerá la deuda”. Reynoso se cerró y dijo si no veo una cláusula en el contrato no firmaba y dio por cerrada la conversación. Lo ocurrido llegó a oídos del doctor Jorge Alva, médico de esa selección y también trabajador de Universitario quien inmediatamente informó de lo que pasaba a Raúl Montoya, directivo de los cremas. A los pocos días el dirigente merengue se apareció por El Pueblo y le hizo llegar una oferta a Juan. El todavía aliancista agradeció el gesto, pero cortésmente le dijo al emisario estudiantil que tenía un acuerdo con Espantoso y que lo iba a respetar.

No hay acuerdo con el ‘Beco’ Espantoso

El día del encuentro entre Reynoso y el ‘Beco’ no se llegó a ningún acuerdo. Unos dicen que el presidente blanquiazul se sintió ofendido porque el jugador haya dudado de él y otros que el futbolista se cerró en que si no le pagaban lo que le debían, que llegaba a los 30 mil dólares, no se podía firmar otro contrato. El hecho es que no hubo arreglo y el ‘Cabezón’ quedó libre.

El ‘Cabezón’ arregla con Universitario

Es en ese momento en el que nuevamente aparece en escena Raúl Montoya y le dice al hoy técnico de la selección que Jorge Nicolini le iba a presentar una oferta y que había que trasladarse a Chincha, donde el mandamás merengue tenía una casa, para cerrar el trato. El encuentro se dio y rápidamente se llegó a un acuerdo por todo un año. Al día siguiente empezó a circular la noticia del pase de y es en ese momento que el ‘Beco’ Espantoso se juega su última carta y llama a Nicolás Delfino, ex dirigente de Universitario y presidente de la Federación para decirle que la “U” no podía ser desleal y romper un pacto de no agresión con Alianza.

La “U” no quiere pelear con Alianza y rompe el contrato

La presión del aliancista hizo efecto y Jorge Nicolini decide romper el compromiso con el ‘cabezón’. Raúl Montoya se encarga de hablar con el que iba a ser el fichaje del año y le hace ver que no podían obviar el pacto de caballeros y rompe el contrato. “Eres jugador libre el compromiso con la “U queda en nada” le dijo el directivo a un Reynoso que en ese momento se quedó sin soga ni cabra.

Juan Reynoso feliz porque la "U" avanzó en la Libertadores

Juan se inventa una oferta de Cristal

El futbolista no supo qué hacer en un principio, se sentía jugador de Universitario y todo se había venido abajo, pero decidió jugarse una última carta y llamó a Raúl Montoya y le dijo: “Don Raúl solo quería comentarle que en vista que ya no me quieren, escucharé una oferta de Sporting Cristal que me hizo llegar Francisco Lombardi, mañana que entrena la selección en La Florida vamos a conversar”.

Reynoso termina firmando por Universitario

Reynoso no tenían nada con los celestes, pero quería ver si los cremas reaccionaban y su llamada surgió efecto. Montoya casi entra en shock al enterarse de la noticia e inmediatamente le trasladó todo a Jorge Nicolini que de emergencia se reunió con el resto de los dirigentes del club. Alfredo González, que por esos años empezaba a aparecer como hombre importante en el directorio crema, toma la palabra y le soltó al presidente: “Jorge tenemos que hacer algo, el muchacho no se puede ir a Cristal, si se enteran los hinchas no nos lo van a perdonar, tenemos que contratarlo sí o sí”.

Nicolini entendió que era la oportunidad de contratar al mejor defensa del país y finalmente dio el visto bueno para la operación. Llamaron a Juan de inmediato y el contrato se firmó el mismo día porque en la “U” creían que los celestes se lo podían quitar. Al final todos quedaron felices y el ‘Cabezón’ les retribuyó con grandes actuaciones y un título que hasta ahora se recuerda, aunque pocos sabían que la oferta cervecera jamás existió.

