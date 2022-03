La segunda parte de la entrevista a Julio César Uribe trajo una gran dosis de ‘aguadito’ que tanto le gusta a la gente hermosa de ‘La Fe de Cuto’. El ‘Diamante’ absolvió la gran duda que hasta el día de hoy inquieta a los hinchas de la selección peruana.

Uribe formó parte de la selección nacional que clasificó al Mundial de España 82, una de las mejores que tuvo la blanquirroja en el pecho, no obstante, el equipo nacional se quedó eliminado en primera ronda sin ganar ningún partido y solo anotando un gol. Tiempo después se habló mucho de una supuesta rencilla entre el ‘Diamante’ y Teófilo Cubillas.

¿Profe qué pasó en España 82?

Hay una frase que me viene a la mente, rápida, y lo dijo el Rey Pelé, Edson Arantes do Nacsimento, el jugador de fútbol mientras más grande es, más humilde debe ser, lo dijo Pelé, tricampeón mundial, el mejor jugador de toda la historia, de todos los tiempos, porque nadie va a hacerte campeón mundial como lo hizo Pelé, lo dijo el rey y nosotros que hemos venido después que no somos ni el uñero del rey.

¿Pero qué pasó con España?

Hay que entenderlo en el tiempo, yo lo entendí, pero con Teófilo Cubillas nunca he tenido discusiones.

Pero Teófilo era el tema.

Mi personalidad tiene mucho que ver que tu verdad la tienes que escribir en el rectángulo de juego y a partir de ahí el técnico decide, tú puedes ser bueno, pero si yo tengo capacidades para competir contigo podría ser más bueno también.

Así es.

Y entonces por eso te digo que el rectángulo es ahí donde cada quien escribe su verdad y las cosas que pueden haber pasado a mí no es algo que me incomode, cada uno es como es.

Claro.

El tema es en la cancha, quien es el que más produce si tú sabiendo que por decir en función de tu pregunta, la curva productiva de nuestro mejor jugador de nuestra historia, era una curva productiva descendente por un tema cronológico la edad la curva productiva de este servidor era ascendente por la edad ,24 años, entonces los técnicos preparados en su momento, de determinada forma, no tiene en cuenta ese factor para poder no dividir tanta capacidad junta sino alternarlas y darle a la selección lo mejor.

Lo entiendo, claro y simple.

La grandeza de dos grandes jugadores por qué digo grandeza porque yo era desequilibrante, Teófilo grande, Cueto un genio, Barbadillo un genio, Oblitas otro genio, eso no tenía que haberse roto.

Ajá.

Con Teófilo Cubillas en una charla me toco expresar de qué lamentaba mucho que la historia nos haya dividido.

Si pues.

Y ahora me toca mencionar la frase que ya mencioné en su momento yo creo que la historia no es para dividirla si no para compartirla soy un convencido y lo dije, ojalá en algún momento, la misma historia nos pueda unir para juntos hacer algo por la juventud, ojalá. Ese es el espíritu, el ser correcto, nada más no perfecto, pero correcto si nadie es perfecto por eso existe lo perfectible siempre va a existir.

‘El Diamante’ sacó del baúl de los recuerdos esta polémica que envolvió a la selección peruana en el mundial de España 82.

