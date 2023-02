Para muchos es el verdadero ‘10 de la Calle’ y razón no les falta. La zurda de Carlos Flores es de las mejores que se vieron en el fútbol peruano y por eso siempre se le recordará. ‘Kukín’ tuvo todo para marcar una época, pero por uno u otro motivo siempre se desconcentró y cuando estuvo a punto de dar el gran salto algo pasó. En la selección jugó poco, pero dejó su huella en un partido ante Colombia cuando dirigía Francisco Maturana.

Perú recibía a Colombia por las Eliminatorias para Japón y Corea 2002 y había que ganar sí o sí ya que se venía de dos derrotas seguidas(0-1 Brasil y 2-1 con Ecuador). El trabajo de ‘Pacho’ Maturana empezaba a ser cuestionado y nos jugábamos mucho en ese partido. A los tres minutos del segundo tiempo, Juan Pablo Ángel venció a Johnny Vegas y puso el 1-0. De un momento a otro el público empezó a corear “Kukín, Kukín” y cuando el reloj marcaba 57 minutos el colombiano decidió que el chalaco con la número 11 ingrese por Jorge Soto.

Colombianos elogian juego de ‘Kukín’

Carlos Flores sabía que era la gran oportunidad que estaba esperando y salió a romperla. En la primera jugada con dos amagues dejó mal parado a Mario Yepes que brillaba en River Plate. El zaguero colombiano lo miró y no le dijo nada. Unos minutos más tarde ‘Kukín’ volvió a cruzarse con el back y lo volvió a desairar con una finta. El porteño esperaba que el defensa lo trabaje a la boquilla, pero lo sorprendió: " oye negro hijo de p....juegas como m...en que liga estás, Alemania, España, Inglaterra ?”.

El volante sorprendido sólo atinó a decir “juego aquí en Perú, en el Boys” , Yepes volvió a la carga, " No me jodas, eres el mejor del Perú y hay otros malos que si están fuera, no entiendo que pasa contigo”, a Carlos sólo le quedó sonreír. Pero los elogios a la actuación de ‘Kukín’ continuaron en pleno partido y esta vez el turno fue del golero Córdoba. El arquero casi se ‘come’ un disparo del zurdo y antes de un córner le comento. " Le pegas como pocos en el mundo, seguro que juegas en un equipo grande de Europa” alcanzó a decir el portero y el talentoso volante le respondió con una sonrisa.

‘Pacho’ Maturana le dice que será titular y aparece oferte del Anderlecht

Perú perdió el partido, pero la actuación de ‘Kukín’ convenció a ‘Pacho’ que le dijo. " Así te quiero ver siempre, ante Uruguay eres titular así que a cuidarse” . Antes de retirarse a descansar, ya que tenían la noche libre y al día siguiente se iniciaban los trabajos de cara al choque con los uruguayos, un allegado al volante le dijo: " En la tribuna había gente del Anderlecht viéndote y los convenciste. Van a pagar más de un millón y medio de dólares por el pase y para ti son 700 mil, sólo faltan definir algunos puntos del contrato pero seguro se hace luego del partido con Uruguay”.

Carlos estaba molesto con la derrota, pero se fue con la moral por todo lo alto y antes llegar a casa decidió a visitiar a unos amigos para contarles la noticia y comentar el partido. lombianos.El zurdo paró en una bodega para comprar algo para beber y un grupo de hinchas lo reconoció y le gritó “Qué vas a festejar si perdimos”. El mediocampista no hizo caso y siguió con su compra, pero las recriminaciones subieron de tono y decidió encarar a los faltosos.

Carlos 'Kukín' Flores jugó un amistoso ante Holanda en 1998. (Foto: FPF)

Una bronca acaba con todo

A Carlos no le importó que fueran cuatro, estaba en su barrio y tenía que hacerse respetar. Empezó la pelea y uno de los irrespetuosos vino por detrás y le metió una patada en la pierna y otro le dio con un fierro. Llegó más gente del barrio y los separaron. En un principio ‘Kukín’ restó importancia a los golpes y creyó que al día siguiente estaría recuperado y podría entrenar con normalidad de cara a su partido consagratorio.

Por la mañana subió a su auto y sintió un fuerte dolor en el muslo de la pierna izquierda pero igual fue a la Videna y no comentó nada a nadie Se puso a entrenar como si no hubiese pasado nada la noche anterior hasta que no aguantó más y cuando trotaba gritó : “Me estiré” . El médico se acercó a atenderlo y decidió hacerle unas pruebas para ver el alcance de la molestia.

Maturana lo quería si o si ante los uruguayos, pero los resultados de los exámenes fueron desastrosos para el diez. No había desgarro, sino un fuerte hematoma producto de un golpe. ‘Kukín’ murió negado y nunca reconoció la pelea en su barrio. Lo mandaron a casa y desde ese día no volvió a ser convocado nunca más. La oferta del Anderletch se cayó. Los europeos, que esperaban verlo en el Centenario rompiéndola, desaparecieron ni bien se enteraron de lo ocurrido.

