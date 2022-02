Leao Butrón fue el último invitado de Luis Guadalupe en ‘La Fe de Cuto’. El exarquero de Alianza Lima conto diversas anécdotas de su carrera dentro del campo de juego y algunas de afuera de la cancha, como la de la salida más cara de su vida.

El exportero contó la historia de una discusión que tuvo con su hoy esposa por haberse ido a una discoteca y coincidir con Juan ‘Chiquito’ Flores.

“Fue un mal entendido que hasta ahora no me cree. En el año 1999 le digo: “Voy a salir con unos amigos”. Era en La Marina, yo llegué con mi hermano, Carlos Zegarra y un amigo. En eso llega el ‘Chino’ Huamán y Juan ‘Chiquito’ Flores, bien acompañado”, relató Butrón.

“Mi hermano se va a conversar donde ‘Chiquito, yo estaba conversando con mi amigo y me voy al baño. En eso entra mi hermano asustado: “Oe, ahí está Johana”, y le digo: “que pasen a la discoteca, “¿cuál es el problema?”, agregó.

Sin embargo, las intenciones de su, en ese entonces enamorada, no era pasarla bien con él en la discoteca, sino llamarle la atención pues creía que se había ido a juerguear con ‘Chiquito’ Flores y sus amigas.

Butrón y el día que su esposa le reventó el carro por salir con ‘Chiquito’. Video: La Fe de Cuto.

“Ella se mete hasta el baño y me comienza a reclamar: “Leao, qué haces acá, estás con estas”. Yo estaba con mi amigo y cuando vieron a Juan, inmediatamente pensó que estaba con las chicas”, sostuvo.

La historia terminó con un damnificado: la camioneta recién comprada de Leao Butrón. “Fuimos a discutir afuera. Era diciembre, yo me había comparado mi primera camioneta y ella agarra una piedra...y le metió al carro. Tenía un mes, me dio donde más me dolió. Hasta ahora no me cree, si hubiera entrado 20 segundos antes, me encontraba sentadito con mi pata”, añadió.

Mira la entrevista completa a Leao Butrón