¡Mi gente! La primera entrega de la entrevista e Trome al ‘Loco’ Vargas, mi compadre, tuvo harto aguadito, es cierto. ¡Pero esta segunda tiene más! Mírenlo y compruébenlo. Les doy mi palabra, como que me llamo Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, me dicen ‘Cuto’ y el “¡Tengo hambre”! es mi grito de guerra.

Juan Manuel Vargas Risco es un tipo querido, admirado, estuvo 11 años en la alta competencia de Europa y aquí cuenta todo. Las decisiones de las que se arrepiente. Porque es humano, estoy seguro que todos tenemos decisiones de las que nos hemos arrepentido. El que dice que no, miente y le gana la soberbia. No sean soberbios.

Y lo del aguadito, es cierto. ¿Sabían que la ‘Brujita’ Verón lo llamó para ir a Estudiantes de La Plata y él le dijo que no? Es una de las decisiones de las que se arrepiente. Y antes de juzgar, no seas soberbios. Todos tenemos decisiones de las que nos arrepentimos. Y el que dice que no, le gana la soberbia.

También cuenta qué pasó con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, la vez que le mandó un manotazo a Cuevita en una concentración de la selección peruana y cómo Cueva reaccionó, botella en mano. Y hay más, mucho más.

Basta de preludios. Esta es la segunda parte, de tres que habrá, de mi conversación con mi compadre, el ‘Loco’. Juan Manuel, te quiero. Como lo digo en el video, te amo.

‘Loco’, ¿en qué año vuelves a la ‘U’?

Vuelvo después de estar en Europa 11 años. Antes de venir a la ‘U’, un día me llamó la ‘Brujita’ Verón, a veces tomamos decisiones en la vida que no es arrepentirme, pero…

¿Qué hiciste?

Estaba en España en el Betis, había arreglado por dos años de contrato, pero yo nunca debí salir de Italia porque yo me he podido quedar sin ocupar plaza de extranjero, pero una vez que salía ya no podía volver a entrar porque ya ocupaba plaza de extranjero.

Verdad…

Pero decidí irme a España con este director, que era el director deportivo de la Florentina y me dice “Vamos al Betis”. Por eso te digo que hay decisiones en la vida que a veces la tomamos mal. Y mi representante Carlos Delgado tenía al Nápoles para irnos y yo le digo que no, porque la ciudad es hermosa, pero también un poco jodida. Le digo para ir a España, me pregunta si estoy seguro y le digo que sí.

¿Qué sucede?

Estaba haciendo las cosas bien hasta que llegó el llamado de la selección y fue mi último partido, contra Venezuela, que empatamos 2-2. Me desgarro, me rompí todo, estuve como 2 o 3 meses. Y de lo que venía haciendo bien las cosas, ya no aparecí. Jugaba y me lesionaba porque ya estaba roto. Sí, yo me rompí, pero yo me rompí jugando en la selección. Al Betis llegó un nuevo director deportivo y llegó con la pierna en alto me quiso bajar el sueldo y eso es una forma de aburrir al jugador.

JUAN VARGAS: LA ‘BRUJITA’ VERÓN Y Y ESTUDIANTES DE LA PLATA

Me imagino cómo te sentías.

Hasta ese momento teníamos opciones de Suiza, Carlos Delgado también tenía de Grecia, pero tomo la decisión de no jugar seis meses. Le dije que quería pensar bien y recibimos ofertas, pero yo no me decidí por nada y me quedé por España.

Y un día recibiste una llamada.

Un día me voy a la playa, en Marbella, y veo que me llaman al celular de un número argentino. Era el representante de la ‘Brujita’ Verón, que la ‘Brujita’ quería hablar conmigo, que m iba a llamar. Le dije encantadísimo y luego le digo a mi mujer “me ha llamado la ‘Brujita’, ¿será verdad? Y efectivamente me llama, porque justo él había llegado a Estudiantes de la Plata y había sido presidente, jugó, se retiró, es el dueño del club, creo, Y me dice “Juan, cómo estás, qué tal”. Y sigue: “¿No quieres venir para Argentina, a Estudiantes de la Plata”? Acá de nuevo vienen las decisiones que a veces uno toma y que dan cólera.

Juan, te voy a meter un matamoscazo ahorita.

Y le digo “No, Juan, porque ahorita todavía tengo pensado seguir en Europa y tengo hasta diciembre para definir”. Me había llamado en noviembre. “Juan estoy encantadísimo que me hayas llamado y todo”, le dije. Ya pues, llegué a Lima y justo mi mujer se queda en España, y yo me regreso a Lima para ver qué cosa pasaba. Justo se aparece César Vento, que en ese momento estaba en la ‘U’, y me dice “Juan que la ‘U’”, y le dije a que mi mujer todavía no quería que regrese. Pero bueno me gano más el tema de hinchaje, me ganó el corazón. Ya lo económico lo dejé de un lado, pero en ese momento no pensé en mi familia y al final firme por la ‘U’.

¿Pero esa llamada de la ‘Brujita’ Verón, hasta el día de hoy sueñas con eso?

No, pero ahí vienen de nuevo las decisiones que uno toma en la vida, pero de bueno, y ya está. Es nuestra cruz que tenemos que cargar.

No analizaste el tema, ¿no viste el plantel?

No es cierto. Yo llegué y me fui en un mal momento de la ‘U’, que no pagaba. y llegué en mal momento de la ‘U’. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Trate de hacerlo, pero no sé qué pasó.

Personalmente me gustaría que te puedas retirar con Universitario.

No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me encantaría poder retirarme de la mejor manera. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande. Me han llamado de clubes de provincias. Llegué en un momento en que el fútbol no era mi prioridad, pero sí, mi prioridad era la ‘U’. Estoy muy agradecido a la ‘U’. Yo voy a estar a disposición. Trabajo callado, estoy entrenando en dos turnos.

JUAN VARGAS Y EL GOL DE FANO A ARGENTINA

Vamos a hablar sobre tu pasó por la selección peruana. Les cuento, mi gente de la Fe De Cuto, que me han reventado el teléfono porque se cumplía un año más de la famosa corrida, esa en la que se la pusiste en bandeja a mi amigo Johan Fano, esa jugada aparte que fue redonda, porque justo lo narra Daniel Peredo que en paz descanse.

Creo que estábamos haciendo un buen partido a pesar de que no teníamos la posibilidad de clasificar, pero no merecíamos perder. Justo nos hacen el gol faltando poco, estaban peloteando y yo me acuerdo bien que hago así al cielo y digo “Mami, por favor, ayúdame”.

Y ahí empezó.

Estoy en una jugada, cambia de juego, y faltaban ya segundos para acabar. Llegó Messi, quiere alzarla, me toca, me la agarro, se la pasa Rengifo, me la pone y dije “ya, aquí no me para nadie”. Vi a Bataglia al que le escuché una entrevista que dijo que en ese momento me tiraba a la tribuna, la típica. Es que yo veo que se confía. Yo no sé de dónde me sacó, te juro que terminé cansado, no sé de dónde saqué fuerzas que ya, en el momento que estamos corriendo, primero pasé a uno y luego me viene este choque a choque, a querer empujar, y rebota y de nuevo seguimos mano a mano. Pero ya, cuando yo le hago este abracito, así nomás. ya abrió un poco. Y ahí, a hacerla, le dije a Cholito “métela”, Y a celebrar. En esa jugada quemé plomo.

Daniel Peredo dice “¡Con los huevos de Vargas!”.

Fue algo bonito, pero no vivo de recuerdos.

RICARDO GARECA, LA CLASIFICACIÓN Y SU AUSENCIA

¿Cómo fue tu relación con Sergio Markarián?

Con Sergio, mi padre, varias me ha perdonado ahí en la selección. “Mi capitán”, me decía, ahí manejaba la selección. Llegamos hasta la Copa América de Argentina en tercero puesto.

¿Cómo fue tu relación con Ricardo Gareca?

Con Ricardo no era como con Sergio Markarián porque cada entrenador tiene su forma de pensar y cosas por el estilo. Pero en la época que estuve con él, en la selección, ningún problema, ni con él ni con el comando técnico. Pero, como te digo, mi espacio, su espacio entrenábamos. Me fue a ver España, cuando normalmente viaja a ver a los que iba a convocar y cosas por el estilo. Pero, después, todo era una relación de entrenador a jugador, nada más.

La selección clasificó al mundial, cómo te sentiste tu cuando se hizo oficial que Perú iba a participar en el mundial de Rusia, ¿cómo lo tomaste?

Lo tomé como peruano, me dio mucha alegría porque eran 36 años que no íbamos a un mundial y me alegro mucho porque, obviamente, veía mi familia y amigos muy felices. Pero no te voy hablar por mí, pero considero que Claudio Pizarro debió ir al Mundial

¿Cómo es tu relación con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero?

Bueno hemos perdido comunicación desde hace un tiempo.

¿Ya no se siguen en las redes?

Yo quisiera tener la explicación, quisiera buscar una explicación a raíz de todo eso, pero he mandado varios mensajes y no he tenido respuesta. Ya no es la relación que teníamos nosotros. Éramos, habíamos sido, muy buenos amigos. De repente me equivoqué, pero de repente hemos sido muy buenos compañeros porque compartíamos y teníamos reuniones salíamos juntos. Pero se acabó. El motivo, no lo sé. Algún día se sabrá. Algún día tendremos la oportunidad de hablar con los dos, nos encerraremos en cuatro paredes, los tres o los cuatro, a hablaremos porque yo hablo con la mayoría de los chiscos de la selección. Ellos, incluso, me mandan sus camisetas, ahora última me ha mandado Advíncula. Como te digo, hablo con Carrillo, con Yotún. Los cuatro fantásticos se desactivaron, nos desactivamos.

¿Cuéntanos una anécdota de la selección peruana?

Había terminado la Copa América de Chile 2015, a Cuevita lo quiero mucho yo hablo con él. Lo que pasa es que este es piraña es barrio, barrio. El profesor Ricardo Gareca nos dio permiso, ya había terminado la Copa América. Nosotros regresamos al hotel como a las 3 o 4 de la mañana con Claudio y justo escuchamos bulla en un cuarto y estaban todos ahí metidos. Ahí algunos estaban en su respectivo brindis, contentos, estaban alegres todos los muchachos. Entro y Cuevita estaba con su gorra toda volteada, tipo rapero, en ese tiempo tenía ese look, a lo pacharaco, Y Jefferson me comienza a joder, comienza a molestarme y en eso me dice un nombre innombrable. Cuevita dice un nombre y dije “este chiquillo está malcriado”. Quiso participar en la broma. Se acercó, estaba también en mi brazo y le metí un soplamocazo que su gorra cayó por allá y su cabeza se fue para el otro lado. Y el cholo me quiso agarrar a botellazos. Me quiso tirar botellas y la gente me agarró.

¿Y ahí quedó?

Claudio me agarró, eran como las 5 de la mañana y lo sacan a Cuevita. Y yo no sabía en qué cuarto estaba, ahí me puse a tocar cuarto por cuarto. “¡Oe, sal pues, tírame el botellazo!”. Y sale Solano, me pregunta qué ha pasado y yo seguía tocando puerta por puerta.

¿Cuéntanos lo que significaron tus abuelos en tu vida?

Tengo mi mamá, la amo todo, pero yo me crié con mi abuela Alejandrina. Vivíamos todos en Magdalena, eran dos camarotes, arriba había un cuartito, vivíamos ahí por lo menos 11 personas. Dormíamos de a dos y si venía un tío o un sobrino, a la sala y otro cuarto se armaba, y éramos como 17. Mi abuelo siempre decía “donde entra uno, entran todos”. Lamentablemente no me vio hasta donde pude llegar y me hubiera gustado darle lo que se merecía realmente, por lo que me dio.

¿Y por qué siempre desconfiaste de mí? Tú eres hipócrita.

No sabía si ibas por mis tías o por mí. Un día estamos ahí, me iba para Italia y tú fuiste a despedirte. Yo ya estaba en el aeropuerto, llamo a mi tío y me dice que Cuto sigue ahí. Se quedaban a compartir y todo, “oye, pero dile que ya me fui, le decía a mi tío.

Este celoso con su tía

En el aeropuerto me mandan foto. ya estaba en el avión, me mandan fotos de él sentado ahí, en la pierna de mi tía. Ya lo hacían por joder, ya me iba volando, atormentado.

‘Loco’ te juro por mi mamá Prince, nunca fui por tu tía, cómo se te ocurre.

Yo les voy a decir a todos mis amigos de este programa que están viendo, si lo ven, no lo inviten a su casa. Por favor, no saben de qué pie cojea, jamás lo invisten a su casa, la fe es lo más lindo de la vida. Jajaja.