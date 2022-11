‘La Fe de Cuto’ tuvo como primer invitado en ‘La Ruta de la Fe’ a Luis ‘Pompo’ Cordero que hizo de las suyas en Universitario, pero también en el norte del país, como aquella vez que cambiar la cerveza por el ron casi lo hace terminar en una comisaría.

El exfutbolista crema tuvo un breve paso por UTC y aunque no consiguió ningún título en Cajamarca, adoptó una nueva costumbre: tomar ron en vez de cerveza. En ese sentido, el ‘Pompo’ le contó una imperdible anécdota al ‘Cuto’ Guadalupe, una que tuvo que ver incluso con la Policía.

“Puedes creer que en un operativo un policía me llevó a mi casa, me llevó. Yo estaba manejando y no te ha pasado que giras ala derecha y hay un operativo de la con…” , inició su relato.

“Me pararon y me puse al fondo, bajo la luna del carro, me miró y me dijo: ¡Bájate!. Jefe no me haga daño, le dije. ¡Bájate! me repitió, así que bajé. Dale tu llave a él (otro policía) y sube al patrullero, me ordenó. Yo me asusté y le digo: Jefe no me lleve a la comisaría, me va a cag… Y me dice dónde vives…”, añadió.

“ Llegamos a mi casa y el oficial me dijo: ¡baja y entra a tu casa! Yo voy a estar por aquí, si te veo que sales te meto preso con…, porque mañana tienes que jugar . No sabes el peso que me quitó de encima ...”, sentenció.

Luis Cordero cuenta el día que dejó la cerveza por el ron (Video: Trome)

¿Por qué cambió la cerveza por el ron?

‘Pompo’ Cordero le contó a ‘Cuto’ Guadalupe que en Cajamarca tuvo que dejar de lado la cerveza porque allá la toman ‘al tiempo’ y al le gusta que esté helada. Fue un compañero quien le recomendó el ron con hielo.

“Tú me conoces, sabes que soy cervecero y yo llego y allá la cerveza la toman al tiempo. Eso me hacía renegar, así que un día fui a la tienda y le dejé pagada tres cajas al tío, pero le dije que las ponga a helar. Ganamos el partido y le digo a los muchachos que tenía tres cajas que ‘estaban sudando’ jajaja y las fuimos tomando, pero la última me la mandan sin helar. Fui reclamé, regresé y dije no puedo tomar así. Y Víctor Oviedo me dice “¿Porqué no pruebas su roncito?”. Lo hice y perdí, porque amé ese ‘Flor de Caña ’”, destacó.

Pero su querido roncito le trajo mil y un problemas, los cuales ya puede decir que ha superado. “ Una vez ganamos un partido y me metí como siete de esos rones, manejaba en piloto automático y en una calle me meto en contra y me para el serenazgo. Tuve que huir pero al final me chaparon . En otra ocasión un operativo me llevó a mi casa y el jefe me dice “Si te vuelvo a ver afuera te meto preso, mañana tiene que jugar conc..” y al día siguiente le metimos siete al rival. En otro partido agarro, calculo en un córner y zass, meto olímpico. El estadio se venía abajo y lo miraba a ‘Rafo’ Castillo para que me cambie y me aplaudan. A los minutos salgo y la gente me vitorea y algunos gritaban “Déjenlo chupar a ese csm, no lo molesten” jajajaja”, manifestó.

