‘La Fe de Cuto’ emprendió un viaje por el norte del país en lo que se ha denominado ‘La Ruta de la Fe’ y el primer personaje que recibió a ‘Cuto Guadalupe’ fue su excompañero en Universitario de Deportes, Luis ‘Pompo’ Cordero.

El exjugador ‘crema’ explicó el origen de su ‘chapa’ y de como se hizo famosa por encima de otra que le habían puesto en el club. Además, reveló quien le puso el sobrenombre que no le gustaba pero que tuvo que aguantar.

“ El ‘Loco’ Muro me puso ‘Cara de Vaca’, cuando me pone eso y todos se ríen, cag..., esa chapa no corre pues. Yo la cambié a Karembeu , como el ex jugador francés, y el ‘Puma me comenzó a decir así y la gente ya me empezó a decir así”, relató.

Pero Cordero no fue muy conocido por ser ‘Cara de vaca’ o ‘Karembeu’, a él todos lo conocen como el ‘Pompo’ y él mismo se encargó de contar cómo se quedó con ese apelativo.

“ Un día que juego en el Nacional un vecino mío me gritó ‘Pompo’, que era el apodo en mi barrio , los periodistas escucharon y así me empezaron a llamar en los periódicos. Mejor, porque ‘cara de vaca’ no era pues jajajaja. Yo feliz”, añadió.

El ‘Pompo’ Cordero en la Fe de Cuto: Su debut con la ‘U’, la vez que fue ‘Dominic Toretto’ y su frustrado pase a la Bundesliga

¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados, pero ahora hicimos las maletas y nos lanzamos en una gira por el norte del país donde ningún personaje se va a salvar. Nuestra primera parada es Trujillo y aquí nos encontramos con mi tocayo, mi amigo y un gran personaje: Luis el ‘Pompo’ Cordero que hasta ahora me debe una visita a mi restorant ‘Cuto 16′.

En esta primera parte de la entrevista vamos a viajar en el tiempo al pasado, a los inicios del ‘Pompo’ en su barrio, luego en Surquillo y finalmente la llegada a Universitario donde nos tocó compartir equipo y festejos de campeonato. En esas épocas de gloria de ‘hambre’ y ‘sed’ que pasamos en la ‘U’.

Sin más preámbulo mi gente, y con un clima espectacular en esta ciudad, les dejo la charla con el ‘Pompo’ Cordero que trae eso que tanto les gusta y les aloca, el ‘Aguadito’ para que lo disfruten. Y saben, no importa en cuál parte del Perú estemos: La Fe es lo más lindo de la vida.

