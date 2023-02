Uno de los momentos cumbres en la carrera de Alberto Rodríguez fue la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y el hecho de competir en un torneo con el que todo futbolista sueña de niño. En ‘La Fe de Cuto’ el popular ‘Mudo’ hizo un repaso de este proceso.

Para el zaguero, uno de los factores básicos de este proceso fue la fe que tuvo Ricardo Gareca en el grupo y el el futbolista peruano, lo que lo llevó a hacer cambios importantes cuando los primeros resultados no se daban.

“Nos comprometimos a que la Selección creciera y que compita. Por años era un fiasco. Al final nos comprometimos, Gareca pudo persuadir al grupo para que comprometa, él siempre desde que llegó, tenía la mirada de que íbamos a clasificar, tenía la convicción, la fe de que podíamos clasificar ”, sostuvo.

Para el excapitán de la selección, el partido clave que les cambió la mentalidad fue el duelo ante Uruguay en Montevideo. Pese a perder el encuentro, el equipo se dio cuenta que tenía con qué pelear un puesto en la clasificación.

“Recuerdo que el partido 2-2 que empatamos con Venezuela en Lima, luego nos fuimos a Uruguay y allí estaba Suárez, Cavani, un equipazo, y competimos, perdimos 1-0 y vimos que podíamos, que podíamos competir, si a Uruguay en su casa lo tuvimos ahí, allí empezó el crecimiento. Luego hubo la Copa América Centenario, hicimos una buena copa... ahí fuimos creciendo todos, jugábamos de igual a igual, competíamos, y ahí fue el crecimiento”, aseguró.

Uno de los momentos más emotivos para el ‘Mudo’ fue jugar el repechaje en un país tan lejano como Nueva Zelanda, donde encontraron una hinchada peruana que, probablemente, iba a ser la única oportunidad de ver a su selección en vivo.

“El repechaje, ir allá, fue algo espectacular, particularmente anécdotas, recuerdo un peruano que estaba con su chullito, nos veía y lloraba. Lloraba y me decía gracias nada más, no pedía nada, luego venir a Lima y jugar el partido de repechaje de vuelta y toda la emoción, el hotel que no nos dejaban salir del hotel, llegar al estadio, era una cosa espectacular” , relató.

Finalmente, Rodríguez recordó cuando le tocó asumir la capitanía del equipo luego del doping positivo de Paolo Guerrero.

“ El tema de Paolo también fue un bombazo, Paolo estaba en un buen momento, en su mejor momento en la selección y no tener al goleador, ya pues, igual teníamos que jugar, yo asumí la capitanía . Allí nadie era indispensable, todos fuimos parte de, acá nadie es más ni menos que nadie. En ese tiempo jugó Jefferson de delantero, con el 9, muy bueno, resolvía bien”, sentenció.

‘Mudo’ Rodríguez: Sus anécdotas con Gareca, el ‘Loco’ Vargas, las ‘diabluras’ de Jean Deza y qué hace ahora

Mi gente, una semana más con ustedes. Cómo una primera parte no fue suficiente, te traemos la segunda entrega de la picante entrevista que le hicimos a Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’ en la que nos cuenta más detalles de ese sueño tan lindo que vivimos en el 2018: la participación de Perú en el mundial Rusia 2018. Totalmente emotiva.

Luego de hacer un repaso por su faceta como jugador en la Liga europea, Alberto Mudo Rodríguez recuerda sus pasos por Alianza Lima, Cristal y Universitario. Además, nos narra anécdotas con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y habla de las ‘travesuras’ de Jean Deza.

Finalmente, el ‘Mudo’ nos dice que ‘no se ha retirado’ y revela en ‘La fe de Cuto’ a qué se dedica en la actualidad. Finalmente nos cuenta cómo su vida cambió desde que ingresó a una comunidad religiosa. Comenzamos, mi gente, disfruten del programa y ya saben que la fe es lo más lindo de la vida.

