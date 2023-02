‘La Fe de Cuto’ recibió a Alberto ‘Mudo’ Rodríguez para escuchar historias desconocidas de su carrera en el fútbol. Sin embargo, hubo una anécdota en particular que ‘Cuto’ Guadalupe quiso recordar para ajustar cuentas con el zaguero, una historia que involucra a grandes estrellas brasileñas como Ronaldo.

El resentimiento del ‘Cuto’ a su sobrino nace desde aquel partido entre Perú y Brasil en tierras ‘cariocas’ por las Eliminatorias a Alemania 2006. La selección peruana de Paulo Autuori le venía haciendo un buen partido al ‘Scratch’ hasta que en el minuto 71, Kaká marcó el que sería el único tanto del partido.

Al minuto del gol brasileño, Alberto Rodríguez no pudo más y tuvo que salir lesionado. Luis Guadalupe ingresó al campo de juego a medirse con estrellas como Kaká, Robinho, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú, etc.

El marcador no se movería más pero una jugada en los descuentos quedó en el recuerdo de todos los hinchas peruanos. Ronaldo encaró al ‘Cuto’ y le bailó una samba que casi lo deja en el piso.

“Yo estaba resentido contigo, te odié ¿Te acuerdas el partido en Brasil? Hicimos un buen partido y yo te veo (desde el banco) que te preguntaban si podías seguir y tu seguías. Pero después me pasan la voz para entrar y sin calentar ingreso. Ronaldo no se que me hace que casi me caigo, parecía Bruce Lee cuando te mueve las manos ”, señaló ‘Cuto’ ante las risas del ‘Mudo’.

“Hasta ahora me reclaman y me dicen que no hubiera salido. Yo ya no podía seguir”, acotó Rodríguez.

Todo quedó perdonado ya que ese hecho le permitió a Guadalupe tener un recuerdo imborrable de ese partido: una foto marcando a Ronaldo, la misma que se encuentra en la entrada del restaurante ‘Cuto 16′. “Aunque gracias ti tengo esa foto (con Ronaldo), trajo sus cosas buenas”, sentenció el exdefensa.

Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’: sus anécdotas con Autuori, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más

