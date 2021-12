La Navidad y el fin de año, en el Callao, tiene un sabor especial. Todos saben que la salsa suena a todo volumen y los ‘cuetones’ revientan antes de la llegada del ‘Niños Jesús’. Omar ‘Caramelo’ Zegarra ‘nació’ en el Sport Boys, salió campeón con Sporting Cristal y Alianza Lima, pero pese a ese currículum, también tuvo momentos duros como el que le tocó afrontar cuando defendió los colores del Atlético Universidad de Arequipa y tuvo que pasar lejos de los suyos la ‘Noche buena’.

‘Caramelo’, ¿La Navidad del 2004 es inolvidable?

Ese año defendía la camiseta de Atlético Universidad y estuvimos ‘escapando’ del descenso todo el campeonato.

¿Cómo se definió?

El partido para ver si nos íbamos a la baja o lo hacía Alianza Atlético, se programó para un 26 de diciembre en la ‘Ciudad blanca’ y quedamos concentrados.

¿Cómo recibieron la llegada del ‘Niño Jesús’?

Llamando a nuestros seres queridos, llámese esposa, madre o ‘viejo’.

No había videollamadas

Para nada, encima si lo hacías desde tu celular, era carísimo.

¿Se te escapó un lagrimón?

Esa noche casi todos los compañeros nos pusimos a llorar.

Caramelo Zegarra: “Hacíamos pagar ‘peaje’ a los autos en Noche Buena”

¿Extrañabas tu barrio Unidad Modelo?

Recordaba mis tiempos de chibolo, cuando estaba en la calle y ni bien escuchaba al tío Gabino Pampini: ‘Faltan cinco pa’ las doce’, arrancaba corriendo a mi casa.

¿Qué mas te acuerdas de esas fiestas de tus tiempos?

De chibolos armábamos muñecos y los poníamos en la pista del barrio y todo auto que quería pasar, tenía que dejar su ‘peaje’ y comprábamos más ‘cuetones’.

Omar Zegarra posa junto a los 'Caramelitos' (Foto: @caramelais7)

Ahora eres entrenador de fútbol.

Sí y parece que estamos listos para asumir la dirección técnica de la categoría 2008 del Sport Boys. Si es así, yo feliz.

Tuviste a Jorge Sampaoli, ¿Qué aprendiste de él?

Nos hacía correr 10 vueltas al estadio ‘Miguel Grau’, a un buen ritmo y los marcadores debíamos ir adelante.

¿Obsesivo?

Te llamaba a cualquier hora. Me citaba en su departamento, me sentaba y sacaba un vídeo donde estaban todos mis errores en un partido.

¿Algo más?

Me retaba a jugar fútbol tenis en la Plaza Principal de La Punta y siempre le ganaba.

¿Y el DT más innovador?

Paulo Autori. En ese tiempo, fuimos a jugar al Centenario y sacó una laptop en la charla técnica.

¿El momento más emotivo en un vestuario?

En el 2006 en Alianza Lima, antes de la final con Cienciano, nos llamaron a la charla técnica y encontramos una pared llena de sobres y eran cartas que te habían mandado tus familiares para desearte que te vaya bien.

Caramelo Zegarra: “Ramón Miflin nos decía pezuñentos y todos reíamos”

¿El qué mejor manejaba al grupo?

Ramón Mifflin. Tenía tranquilos y contentos hasta a los que no jugaban. Antes de empezar la práctica, gritaba: ‘A ver ‘pezuñentos’, vamos a entrenar rápido para irnos’ y todos reíamos.

Si tienes un ‘Cuevita’ en tu equipo, ¿lo sacas o lo respaldas?

Lo segundo. Estoy seguro que el profesor Ricardo Gareca lo ha llamado a un costado, lo ha p… , pero lo ha comprometido y mira como está jugando.

¿Y si el resto del grupo se pregunta por qué tanta consideración?

Nadie tiene por qué preguntar, porque un entrenador sabe lo que hace.

Como estratega, ¿Cómo se impresiona a los jugadores?

Desde la primera charla, el jugador te mide la temperatura. Comenta: ‘Este sabe o no sabe’.

Una expresión que nunca harías como entrenador

Una vez vi, a un técnico de mi equipo, comentarle con burla a los delanteros: ‘Mira quién juega en esa defensa No seas malo pues, tienes que pasearte’. Creo que eso no se debe hacer.

Omar Zegarra era uno de los engreídos de 'Kukín' Flores (Foto: @caramelais7)

Caramelo Zegarra: “Un día en Arequipa Kukín apareció sin zapatos”

Es inevitable, pedirte una de ‘Kukín’ Flores

En el 2001 jugábamos en Sport Boys y nos tocó ir a Arequipa. Estábamos concentrados y me llama a mi habitación del hotel: ‘Baja, que quiero hacer una visita’.

¿Fuiste?

Demoré y cuando llegué a la puerta ya no estaba.

¿Cómo sigue la historia?

Lo vi regresar dos horas después, pero sin zapatos.

¿Lo habían asaltado?

Yo pensé lo mismo y le pregunté, su respuesta fue: ‘No me roban en el Callao y me van a robar acá’

¿Entonces?

Me respondió: ‘Fui al penal de Socabaya y allí está un ‘causa’ de m barrio. Estaba sin zapatos y le regalé mis tabas’. Así era Carlos ‘Kukín’ Flores.

Una feliz ‘Noche buena’ y que el 2022 te tenga trabajando como técnico

Los mejores deseos para ustedes y todos sus seguidores.