La pinta siempre suma, pero a la hora de la verdad lo que vale es la capacidad del jugador, su entrega, el hacer grupo, sino que lo diga Paco Bazán el año 2001. El joven portero era consciente que en Universitario de Deportes no tendría oportunidades ya que tenía por delante a Óscar Ibáñez y Juan Flores que se pelearían el puesto y a él sólo le quedaba ver los partidos desde la tribuna.

Por eso, cuando le dijeron que podía irse prestado al Deportivo Wanka de Huancayo aceptó rápidamente porque creía que por fin tendría los minutos que se le negaban en la crema por su juventud. Sin embargo, las cosas no empezaron bien para ‘Paco’. Pedro Novella, entrenador del equipo, decidió darle la titularidad a Fisher Guevara aunque en el segundo partido del Apertura, en el clásico del centro entre Wanka y Unión Minas y ocurrió algo que le cambió la carrera al hoy hombre de televisión.

Los jugadores de ambos equipos salieron a calentar y cuando Bazán, que era el suplente, se cruzó con el cuarto árbitro, el asistente de los hombres de negro le dijo “ prepárate que hoy juegas ”. Al golero le llamo la atención las palabras del asistente de los jueces, pero más lo impactó la mirada que le dio de arriba abajo. “ La verdad que no entendí que quiso decir pero parece que le caí bien porque me hizo una radiografía con la mirada ” recuerda el ex portero.

Francisco Bazán atajó por Universitario de Deportes y Deportivo Wanka (Foto: Andina)

‘Paco’ Bazán y el milagro que estaba esperando

El partido se inclinó rápidamente para el lado visitante y la jugada clave llegaría casi al final del primer tiempo. Fisher Guevara trabó dentro del área al ‘Misil’ Carlos Dolorier y el árbitro, Manuel Gara, dudó en cobrar la falta. Es en ese momento de incertidumbre se escuchó la voz de fan de Paco que gritó: “ Penal claro y roja ”. Al árbitro se le aclaró el panorama, decretó la falta y expulsó a Guevara. ‘Paquirri’ entró por César Goya, que había marcado el descuento para Wanka, y no pudo detener el penal que convirtió Johan Fano.

Ya en el segundo tiempo, Unión Minas bajó el pie del acelerador, el partido terminó 3-1 para los de Cerro de Pasco, pero igual Francisco Bazán hizo algunas atajadas de mérito. En la siguiente jornada ante Juan Aurich, el equipo volvió a perder pero el joven golero salvó a su equipo de una goleada y Novella entendió que su arquero para lo que quedaba de apertura tenía que ser ‘Paco’.

Bazán también defendió las sedas de Pontevedra de España (Foto: @PontevedraCFSAD)

“ Fue mi mejor temporada, jugué 20 partidos seguidos, tape como nunca y llegué a la selección para disputar la Copa América de Colombia y luego volví a la ‘U’ · La verdad ese cuarto hombre me hizo un favor aclarando la jugada del penal. Hasta ahora recuerdo su mirada y sus premonitorias palabras en el calentamiento, creo que le caí bien ” precisa el arquero.

‘Paco’ Bazán abandona arco y siguió pasos de su primo

Cuando todo iba bien para el conductor de ‘El Depotivo en otra cancha’ ATV, una lesión al hombro lo haría dejar el fútbol antes de los 30 años. A pesar de todo, ‘Paco’ se dio el gusto de jugar en España por el Pontevedra en la segunda y en Chipre por el Anorthosis y Olimpiakos. Hoy Bazán dejó por el momento su faceta de actor y es un ácido crítico en su programan deportivo aunque no descarta volver a la actuación como su primo hermano Christian Meir. Del cuarto hombre no se sabe mucho, pero dicen que no tuvo la misma suerte de su ‘ahijado’.

MAS HISTORIAS DE FUTBOLISTAS