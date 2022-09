Paco Bazán llegó para alborotar ‘La Fe de Cuto’ con sus anécdotas durante su etapa como futbolistas. El actual conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ soltó el aguadito que fue acumulando desde sus inicios en Cantolao hasta su despedida en Universitario de Deportes.

Precisamente a esta última etapa de su carrera pertenece una de las anécdotas más esperadas, la que lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Y es que Paco Bazán se despidió del fútbol tras salir lesionado en un clásico con lágrimas en los ojos.

Paco le contó al ‘Cuto’ la verdad de aquel momento. “ No debí jugar, yo tengo un desgarro grande en el hombro que ya arreglé. Esa semana en la que Rául (Fernández) estaba lesionado, se me sale el hombro y es muy doloroso, cuando se sale una vez se puede salir siempre”, inició.

“Juan (Reynoso) me llama a su cuarto, me pregunta cómo estoy y me dice: “Tienes que jugar”. Entonces yo entro, estaba motivado, me había preparado bien. Le pega, creo que Montaño, un tiro que no parecía muy difícil y cuando estiró la mano, siento un jalón, meto el manotazo y queda corto y Zlatan la mete, pero en mis ganas de tapar golpeo el piso y ahí se me sale” , añadió.

Bazán aseguró que quiso volver a la cancha pero ante el apuro del referí, se decidió su cambio.

“El doctor Segura, ahí mismo, me vuelve a colocar el hombro. “¿Quiéres seguir?, me dice, yo sí quería, el árbitro nos apuró y el doctor pidió el cambio. Entró Llontop y se hizo figura. Fue mi despedida del fútbol, ya no me quedó bien el hombro”, agregó.

Aquel clásico terminó 2-1 a favor de Universitario. Para Alianza marcó José Carlos Fernández, mientras que para los cremas anotaron Gianfranco Labarthe y Piero Alva.

Paco Bazán en ‘La Fe de Cuto’: su papá fue ‘benefactor’ de Cantolao, su infancia en Chincha y cuando el ‘Puma’ corrió calato

¡Mi gente! ¿Cómo están? Volvemos con el ‘aguadito’ de siempre. Después de entrevista al gran Edson ‘Cheta’ Domínguez en ‘La Fe de Cuto’ volvemos con un tremendo programa con el ‘colorado’ Francisco ‘Paco’ Bazán, exarquero, actor y ahora conductor de ‘El Deportivo de ATv. De todo ha hecho mi hermano. Se van a quedar sorprendidos con su especial historia de vida.

El buen ‘Paco’ nos contará su inicios en el fútbol, como fue que empezó en Cantolao y luego pasó a Universitario de Deportes. Al igual que varios futbolistas que hicieron carrera en el club crema, también fue tentado por Alianza Lima, pero su viejito no quiso y en una Alfredo González, que en paz descanse, se lo jaló .

Pero eso no es todo. ‘Paco’ Bazán nos abre su corazón y nos cuenta detalles poco conocidos de su historia familiar y la importancia en su vida de Matilde, la mujer que ayudó a su madre, lo crió y que le enseñó lo mejor de la cultura chinchana. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

