Luis ‘Cuto’ Guadalupe llevó su famoso programa, ‘La Fe de Cuto’, a ‘La Curva del Diablo’, lugar de nacimiento de la dinastía Farfán. Es ahí que se encontró con Don Luis, padre de Jefferson Farfán, con quien recordó su breve paso por el fútbol profesional y de los comienzos de la ‘Foquita’.

“Llego a los 13 años a Alianza Lima. A los 15 ingrese al Colegio Independencia, me becaron. Me dieron todo, ahí comía, cenaba, todo ahí, en el colegio. De ahí, a los 17 años, hubo un partido que Alianza Lima fue a jugar a Colombia, con Millonarios, y Alfonso Ugarte jugó en Colombia también. Vinieron en la tarde e iban a jugar con la Primera, pero jugaron con nosotros los juveniles. Ahí yo tenía 16, creo que tenía 17, y yo le hice el gol”, relató Luis Farfán.

“Los de Alfonso Ugarte le dijeron al presidente “a ese zambito me lo llevo”. Y así pues me fui al Alfonso Ugarte. Me fui a Puno un año nomás, no aguanté el frío, ahí nomás bajé para Chincha”, agregó.

Jefferson heredó la rapidez de los Farfán

‘Cuto’ Guadalupe le consultó a Farfán si la ‘Foquita’ había heredado algo de él, a lo que Luis contestó que Jefferson salió rápido como todos en la familia.

“Para mí, tal vez heredó mi manera de ser. O sea yo soy una persona como él: es humilde, no se bota, como yo también soy . En el juego eso está un poquito difícil. Ha sacado rapidez de toda la familia, la habilidad, lo rápido como su tío Roberto (Farfán). Él pica, pero pica”, expresó.

Asimismo, Luis Guadalupe recordó que, desde pequeño, Jefferson ya pintaba para crack y que todo lo que ha conseguido en su carrera es merecido por el esfuerzo que le puso en todo lo que emprendió.

“ Él es el orgullo de la familia. Nos llevó a un mundial , en los equipos que ha estado siempre ha dejado cosas importantes, entonces creo que bien merecido”, indicó.

“Claro, bien merecido. Es el esfuerzo de él, el esfuerzo de su mamá, que ha estado con él siempre al pie de la letra. O sea, nosotros no tenemos que obviarlo, pienso que lo que hizo su mamá con él, lo direccionó tan bien al muchacho que el muchacho hasta ahorita está bien direccionado”, añadió.

TE VA A INTERESAR