Horacio ‘La Pepa’ Baldessari lleva más de 30 años viviendo en nuestro país por lo que ya es considerado como un peruano más, sin embargo, pese a lo que muchos puedan pensar, su segunda nacionalidad además de la argentina, no es peruana. El delantero es oficialmente ciudadano boliviano.

En la segunda parte de la entrevista en ‘La Fe de Cuto’, el popular ‘Fierita’ reveló que se nacionalizó boliviano durante su etapa en el fútbol altiplánico (entre 1982 y 1988), algo que le permitía ser convocado a la selección de Bolivia pero que nunca se materializó.

“ Me nacionalizaron en dos días, me hicieron de un pueblo chico llamado Arecaja. Lo hicieron porque venía un muchacho argentino y así yo liberaba cupo. P ero al final el compatriota llegó, vio todo y se regresó. Eso sí, muy decente porque devolvió la plata que le habían adelantado. El problema es que el hijo de pu.. me dejó boliviano jajaja”, le contó al ‘Cuto’ Guadalupe.

Pese al cariño que le tenía Baldessari al pueblo boliviano, que según comenta siempre lo trató muy bien, nunca quiso formar parte de la selección y cada vez que venía una convocatoria, la ‘Pepa’ usaba su ‘vieja confiable’.

“Cada vez que venía una fecha de Eliminatorias me hacía el lesionado para que no convoquen, es que en esa época la selección se comía de a ocho” , indicó.

Finalmente, lo que siguió es historia conocida, el delantero llegó al Perú para jugar por Deportivo Municipal y se quedó a vivir. “Vine por seis meses y llevo 32 años y a prueba jajajajajaj”, expresó.

‘La Pepa’ Baldessari en la Fe de Cuto: El rap de Cristal, cuando bailó en el programa de Gisela y la vez que sacó una escopeta

¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados y continuamos la charla con un personaje de aquellos, un tipo que a los 63 años tiene alma de joven y sonrisa de chibolo. Con ustedes, un maestro, Horacio ‘La Pepa’ Baldessari. Si te gustó la primera parte de la entrevista, no te puedes perder la que viene a continuación.

En esta segunda parte de la entrevista conoceremos el lado artístico de la ‘Pepa’ que hizo de cantante y bailarín en un conocido programa de televisión. Además nos contará de un goleador histórico de nuestro fútbol peruano, el gran Franco Navarro.

Por supuesto también tocaremos la famosa anécdota del soborno cuando era entrenador y su respuesta usando los billetes que dio la vuelta al mundo. Así que sin más preámbulos, y porque se que ya están desesperados por el ‘aguadito’, vamos con ‘La Pepa’.

Mira aquí la entrevista completa a Horacio ‘La Pepa’ Baldessari.

TE PUEDE INTERESAR