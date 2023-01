José Soto, el eterno capitán de Alianza Lima, fue el más reciente invitado en ‘La Fe de Cuto’, donde hizo un repaso por toda su carrera futbolística, incluyendo a los entrenadores que más lo marcaron.

En ese sentido, el ‘caudillo’ le dio un lugar especial a Gustavo Costas, técnico con el que Alianza Lima salió bicampeón en los años 2003 y 2004. ‘Pepe’ lo ubicó como el entrenador más cabalero que le tocó: “Ese le ganó a todos”, sostuvo.

1. La planchada de camisa.

“Un día íbamos a jugar en La Paz y le digo: “Tienes que usar terno”, y yo mismo le plancho la camisa. Ganamos 3-1 y al partido siguiente de Copa Libertadores me tira la camisa para que la planche de nuevo”.

2. Zona libre de papelitos

“No le gustaba que la hinchada tire papelitos en la banca, los limpiaba, tenía que estar todo limpiecito. Nosotros, tirábamos papelitos o botellas y él se paraba a limpiar. Un día estábamos jugando con el ‘Muni’ y viene el chato Olcese con un bolsón de papelitos y los tira ahí en la zona técnica. “Consigan una escoba”, gritaba Costas”.

3. La piscina

“En el club había una piscina, mis hijas llegan un día y se bañan en la piscina, ese partido lo ganamos. En la siguiente concentración, la piscina estaba sin agua y mandó a llenarla. Llegaron mis hijas pero no habían traído ropa de baño. “Allá en Gamarra venden”, dijo Costas”.

4. El Play Station hasta las 12

“Llegué con mi hijo a la concentración y pusieron el play station y se pone a jugar hasta como las 12. También ganamos y para el siguiente partido me dice: “¿Y tu hijo? Ah, no ha querido venir, anda tráelo si no, no juegas mañana”. Tuve que ir a traerlo, pedirle permiso a su mamá, lo llevo y nos ponemos a jugar, a las 11 apagan todo y Costas: “Todavía falta una hora”.

Franco Navarro también era cabalero

“Yo estaba lesionado y ganamos un partido. Entonces Franco me pregunta: “¿Dónde has estado ayer?”, yo le contesto: “En el ‘Rompe y Raja’”, y para el próximo partido me da plata: “Toma, para que vayas al ‘Rompe y Raja’ de nuevo”, contó Soto.

‘Pepe’ Soto: la cachetada de ‘Panadero’ Díaz, su llegada a la U y cómo firmó ‘amenazado’ con Cristal

Mi gente, cómo están. Volvemos recargados. Ya estamos aquí con una nueva entrega de La Fe de Cuto 2023. Si te divertiste con Germán Alemanno, esta semana te traemos una picante entrevista con José ‘Pepe’ Soto, quien llega a mi restaurante para soltar todo el aguadito que a ustedes les encanta.

‘Pepe’ Soto nos cuenta cómo arrancó en Municipal, una historia de aquellas que nos dejará perplejos. Porque no todo siempre es color de rosas, tuvo que jugar a espaldas de sus viejitos y con el apoyo de su abuelo. Además, revela que ‘Panadero’ Diaz le metió un ‘matamoscazo’ por no usar toperoles en partido. Ayayayay.

No todo queda ahí. ‘Pepe’ Soto jugó en Alianza por amor a la camiseta y rechazó una jugosa oferta de Universitario que su papá ya había arreglado a sus espaldas. Además, nuestro invitado cuenta cómo fue que sus compañeros blanquiazules lo amenazaron con un palo para que firme por Cristal debido a que él había rechazado ese contrato por su hinchaje blanquiazul. Agárrense porque empezamos. La fe es lo más lindo de la vida.

