Si alguien conoce a Piero Quispe ese es Tito Chumpitaz. El hijo del ‘Gran Capitán’, que reclutó al volante cuando era un niño, cree que la falta de gol que se le achaca al jugador de Universitario es algo pasajero porque en infantiles siempre anotó. Técnico de menores le ve condiciones para triunfar y con cosas del croata Luka Modric.

¿Qué sintió cuando vio a su pupilo Piero Quispe llorando luego de anotar?

Me alegré por él, Piero estaba ansioso por hacer gol, no se le daba y estaba con la presión.

Es complicado jugar con esa mochila encima…

La gente decía que no tiene gol, que conduce mucho el balón, hasta jugador termo le pusieron en las redes.

Usted que lo conoce desde niño, ¿tiene gol?

No es un goleador, pero por campaña puede hacer diez goles tranquilamente. Lo que pasó fue que se le cerró el arco.

¿En menores tuvo rachas como esta?

En menores hacia goles siempre, su gol típico es meterse con bola y todo al arco llevándose al arquero y a todos los que salgan a marcarlo.

Con 21 años le dieron la responsabilidad de ser el conductor de la “U” …

Ser el conductor de un grande como Universitario le cuesta a cualquiera y más un chico, pero no a Piero porque se adaptó rápido.

¿Qué cualidad destaca de Quispe?

Que no sólo juega, también marca, corre, son pocos los que juegan en su puesto y muestran esa intensidad cuando no tienen la pelota.

¿Pareciera que le falta físico?

Sólo lo parece, en sus registros sale que recorre once kilómetros por partido, eso lo hacen pocos.

¿Hasta dónde puede llegar?

Esta en un proceso de maduración, en el Perú los chicos maduran tarde, pero él desde inicio mostró cosas importantes, con la llegada a la selección seguirá creciendo.

¿Se atrevería a compararlo con un jugador consagrado?

Una vez dije que por lo que corre, sube, baja, arma y quita se parece a Modric. Ya sé que estamos hablando de un monstruo, pero Piero puede ser un mini Modric.

¿Tan bueno lo ve?

Es que tiene cosas que hoy en el futbol moderno se requieren como la intensidad, improvisación y ahora se le abrió el arco.

¿Le sorprendió su llamado a la selección?

No porque Juan (Reynoso) busca renovación y la va a encontrar con Bryan Reyna y Piero. Estos chicos y alguno más van a ser el recambio de los de cierta edad. El fútbol peruano necesita caras nuevas.

¿Qué dice el ‘Gran Capitán’ de su exjugador?

‘Chumpi’ siempre le habla, está contento, cree que va por buen camino y lo ve con mucho futuro.

¿Cuándo crees que pueda emigrar?

Esta cerca su ida al extranjero y no lo digo porque sepa algo, pero si somos parte de la negociación porque el 40% del pase pertenece al grupo Héctor Chumpitaz

Así como apareció Piero, ¿hay alguna otra figura de la escuela que puede llegar lejos?

Está el chico Christian Vega que se fue a Colo Colo. Es categoría 2005 y se lo pelearon “U”, Cristal y Alianza.

¿Y porque se fue?

Cuando les dije cuanto costaba no volvieron a mostrar interés. Poco faltó para que pidan gratis al muchacho que lo tenemos desde los 9 años. Ojo que ese dinero no es para que me vaya de vacaciones o para mi papá, esa plata es para invertir en la escuela y sacar más jugadores.

¿Cómo ve a su otro pupilo Nelson Cabanillas?

Mejoró bastante, él era diez o puntero izquierdo. Ahora conoce más el puesto y tiene fútbol que es lo principal. Mete buenos centros, no centra por centrar.

A la sub-20 de Roverano le está yendo mal en Paraguay, ¿a qué cree que se debe?

Los años de pandemia se sienten, es cierto que debería afectar a todos, pero a nosotros nos descabezó. Ahora hay mucha diferencia con otras selecciones y lo mismo puede ocurrir con la sub-17.

¿Hay material en menores?

Hace poco me reuní con el gran Pablo Villanueva de Deportivo Municipal y me dijo que los entrenadores queremos que los chicos nos busquen y lo que debemos hacer es salir a buscar a los muchachos. Estoy seguro que hay potenciales talentos.

¿Qué espera del Cristal vs Universitario?

Va a ser un partidazo, los dos vienen bien, es una final adelantada.

¿Quién campeona?

Yo quiero que campeone la U, la viene de atrás. (José Reynoso Alencastre).