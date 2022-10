Arrancó ‘La Ruta de la Fe’ , con nuestro querido ‘Cuto’ Guadalupe visitando a sus excompañeros en el norte del país. El primer invitado fue Luis ‘Pompo’ Cordero quien soltó todo el aguadito de su carrera deportiva.

El ‘Pompo’ fue una de esas figuras prometedoras que por uno u otro motivo no despegaron en torno al potencial que mostró en su debut. Luego de salir tricampeón con Universitario pasó a Alianza Atlético de Sullana donde no tuvo una buena salida.

“Llegué a Alianza Atlético y me salgo encontrando con ex jugadores de Cristal a los que les habíamos ganado la famosa final por penales y el que me tenía bronca era Martín Vásquez. Es que en esos partidos nunca me agarró y luego me enteré que lo jodían diciéndole que yo lo había sacado del club. Al final nos hicimos amigos”, inició su relato.

“No me encontraba en ese equipo. Además, el sol es abrasador. Calor de día, calor de noche, calor de madrugada jajaja. Y bueno pasó el incidente de mi cumpleaños y eso generó mi salida ”, agregó.

Y es que si de algo adolecía el popular ‘Cara de Vaca’ era que le gustaba la noche y no esperaba que una radio local sentenciara su estadía en el cuadro sullanense.

“Yo era un demonio, estaba con plata y justo llega mi cumpleaños. Llegaron amistades y empezó la celebración, pero no recordaba que al costado de donde yo vivía había una radio y transmitieron toda la fiesta jajaja . Al día siguiente habían caras serias en el club, hablé con Lander Aleman e incluso ese fin de semana le ganamos al Boys, pero la cosa venía del comando técnico de Teddy Cardama que no me quería y el único que pagó los platos rotos fui yo”, indicó.

¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados, pero ahora hicimos las maletas y nos lanzamos en una gira por el norte del país donde ningún personaje se va a salvar. Nuestra primera parada es Trujillo y aquí nos encontramos con mi tocayo, mi amigo y un gran personaje: Luis el ‘Pompo’ Cordero que hasta ahora me debe una visita a mi restorant ‘Cuto 16′.

En esta primera parte de la entrevista vamos a viajar en el tiempo al pasado, a los inicios del ‘Pompo’ en su barrio, luego en Surquillo y finalmente la llegada a Universitario donde nos tocó compartir equipo y festejos de campeonato. En esas épocas de gloria de ‘hambre’ y ‘sed’ que pasamos en la ‘U’.

Sin más preámbulo mi gente, y con un clima espectacular en esta ciudad, les dejo la charla con el ‘Pompo’ Cordero que trae eso que tanto les gusta y les aloca, el ‘Aguadito’ para que lo disfruten. Y saben, no importa en cuál parte del Perú estemos: La Fe es lo más lindo de la vida.

Sigue aquí la entrevista completa a Luis ‘Pompo’ Cordero.

