Con sólo 32 años Reimond Manco piensa en bajar el telón. El volante, que asombró con los ‘jotitas’ y gracias a sus grandes actuaciones con la sub 17 llegó al PSV por el que pasaron Ronaldo y Romario entre otros cracks que marcaron época, parece que se cansó del fútbol y tiene otros planes. Quizás los últimos tiempos en cuadros de Liga 2 lo desanimaron, aunque Sport Boys busca convencerlo para que siga regalando chocolate.

El ‘Rei’ fue siempre especial y eso lo sabían los entrenadores que en su mayoría lo entendían y le daban ciertos privilegios porque sabían que les podía resolver los partidos con una genialidad. El chico de Lurín siempre rindió cuando tuvo a lado un ‘profe’ que lo entendió y se la jugó por él y pasó por alto alguna indisciplina. Con los que le reclamaban por su mal comportamiento no funcionó igual, salvo alguna excepción.

El ‘Rei’está misio

Una día el plantel de UTC esperaba el vuelo que los llevaría a Lima para un partido importante. El ambiente dentro del grupo no era de los mejores, los atrasos en los pagos tenían de mal humor a casi todo el equipo y en especial a un Reimond Manco, acostumbrado a ganar bien y cobrar al día, que llevaba varias fechas jugando muy por debajo de su nivel

El volante estaba solo y pensativo esperando que los llamen para embarcar cuando de repente el entrenador, hijo de un histórico formador de menores en un club grande, se le acercó porque se dio cuenta que algo pasaba con su ‘diez’. “¿qué te pasa, te noto preocupado, cuál es el problema, te puedo ayudar en algo?” soltó el técnico.

Reimond pide un ‘salvavidas’ a su entrenador

El jugador lo miró fijamente y como sabía que el ‘profe’ era conocido por ser condescendiente con sus pupilos le contó la firme y no se fue por las ramas. “Profe nos deben casi dos meses y necesito que me tiré un salvavidas de 1500 dólares, ¿Me los puede prestar?, se los pago apenas cobremos” expresó el volante. El entrenador no se lo pensó y respondió en una. “Te los presto, pero con la condición de que mañana la rompas y seas el Reimond que deslumbró en la selección. Quiero verte a un buen nivel”. ‘Rei’ sonrió y respondió: “Gracias profe, no se preocupe que mañana lo hago ganar y regresamos felices a Cajamarca”.

A la hora de la verdad, Manco no falló y fue el mejor de la cancha. Metió un gol, dio el pase para el otro tanto de su equipo, hizo unas cuantas rabonas marca de la casa y se fue entre aplausos. Su entrenador cumplió lo pactado e incluso le dio un poco más de lo pactado y sólo se limitó a decirle a sus asistentes “Desde el sudamericano en el que brilló, no había visto a Reimond en ese nivel”.

