Él, cuando decide hablar, no se guarda nada. Ha sufrido tanto, la vida le ha presentado obstáculos que para cualquier otro sería difícil esquivar, ha resbalado por cuenta propia, pero se ha sabido levantar y ahí está su éxito. Roberto Valenzuela jugó en Universitario de Deportes, defendió los colores de Deportivo Municipal y Sport Boys, la pasó mal, fue ambulante, tiene su restaurante, dirige muchachos que necesitan una oportunidad y advierte de lo bueno y malo que tiene el fútbol.

Roberto, te veo en tu mejor momento

Tengo una mujer, que me conoció cuando estaba en el peor.

¿Tan mal te encontrabas?

Mi señora me conoció con un par de zapatillas, cada una con un hueco en la punta-

¿No te cuidabas?

El vicio te gana, pero ella me hizo ver la vida de otra forma.

¿Qué más te hizo recapacitar?

Mi padre, que está en el cielo, me hablaba de madrugada: ‘Hijo, cambia’

¿Y los amigos?

Cuanto estas jugando, tienes un millón. Todos los vecinos te saludan.

¿Después?

Dejas el fútbol y ya nadie te pasa la voz.

Todo cambia

Pero debemos reconocer, que quien lo hace primero, es el futbolista. Y debe ser testigo de ello.

¿A qué te refieres?

Que entrevistas a alguien por primera vez, te dice que nunca se olvidará de ti y después, no te responde el teléfono.

Eso es casi normal

Pero quien debe ubicarlos son los padres. Decirles: ‘Te llama el periodista que te hizo una entrevista por primera vez, responde’.

Siento que cuando se acaba la pelotita, regresan a su realidad

Cuando ya no eres famoso, se van los ‘patas’.

¿Por qué?

Ya no les regalas botellas de whisky, no les dices llévate es camiseta.

¿Las mujeres también?

Se van con el compañero que está mejor que tú.

¿Tan malas son?

La que te veía feo, te dice: ‘Te amo’.

Allí aparecen los ‘partidores’

Yo no los llamo así, los tildo de cag….

¿Son indeseables?

He visto compañeros que se hacían expulsar para no viajar la siguiente fecha y quedarse con la mujer del amigo.

¿Dime otro caso?

Una vez vi que un juvenil, recién ascendido a Primera, iba con su hermana que era muy hermosa, y el capitán del equipo se la llevó.

¿Y si era la novia?

Los referentes la miran con otras intenciones.

¿Y ha pasado que se la quitaron?

Sí, pero también pregunto: ¿Acaso la mujer, en ese caso, no tiene gran culpa al igual que el otro?

El poder del dinero

No creas. Hay futbolistas misios, que no tienen nada en la billetera y le han quitado al consagrado la mujer.

¿El jugador se olvida de dónde salió?

No todos, pero hay algunos que se olvidan que comían trigo todos los días, que no sabían ni leer su contrato.

¿Y ahora?

Conozco uno que llevaba familiares, pero no para que lo acompañen, sino para que le haga los mandados y los hacía limpiar el baño.

Eso si es una lástima

He visto a los que ahora están muy bien, cuando un ex compañero lo llama, muestra el teléfono al grupo y dice: ‘Mira, me llama para picarme’.

Trabaja potenciando jóvenes con talento para el fútbol (Foto: Allengino Quintana)

Vendías chocotejas, ¿te pasó algo parecido?

Una vez uno se burló de mí. Me dijo que el no compraba hue…

¿Cómo reaccionaste?

Lo mandé bien lejos.

¿Te respondió?

No y ahora está ca…

Ahora has abierto un restaurante

Se llama la ‘Sazón del Vale Vale’, está el campo deportivo ‘El Capo’, en la azotea de ‘Centro Lima’.

¿Cómo levantaste el local?

El espacio me lo dio el señor Kike Parodi y los fines de semana vendo comida para las personas que alquilan los campos para sus festivales deportivos.

¿Quién te dio la mano?

Wilfredo Begazo, que jugó conmigo, me regaló la puerta.

¿Quién más?

‘Chemo’ del Solar también.

¿Es tu amigo?

Me quiere mucho, siempre que viene a Lima, me avisa para que vaya por su casa y me regala bolsas llenas de ropa deportiva.

¿Cuándo nace esa amistad?

Él regresó a la ‘U’, después de su paso por Europa, y yo había sido ascendido a Primera.

¿Qué ocurrió?

Una mañana, antes de entrenar, le comento que no habían pagado y me dice: ‘Pídele la llave de mi carro a ‘Pajita’, el utilero, en la guantera hay dinero, agarra 100 dólares para ti y toma otro igual, para que compres pan con chicharrón a los chicos’.

¿Lo hiciste?

Sí y cuando iba a sacar el dinero, encontré que había fajos de dólares, Un montón de plata.

¿Te dio ganas de agarrar más?

No, pero si supuse que me estaba midiendo.

¿Cómo acabó la historia?

Regresé con la llave y él me dijo: ‘Me habían dicho otra cosa de ti’.

Hablemos de la academia

Es la escuela ‘Vale – vale y Cava’. Trabajamos con Walter Cavallini. Entrenamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en la ‘Cancha azul’ de San Miguel.

¿Forman chicos?

Fortalecemos y potenciamos las cualidades de jóvenes que están en condiciones de jugar en Liga 1, 2 u otro lado. Varios de nuestros muchachos, se van insertando en los torneos profesionales y ‘Copa Perú’.

¿Cómo llegar hasta ustedes?

Entren a mi Facebook Roberto Ernesto Valenzuela Falla o escríbanme al WhatsApp: 966434715.

Un abrazo por tanta sinceridad

Gracias a ustedes por considerarme.

