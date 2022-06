La bravura que lleva Jefferson Farfán para enfrentarse a la adversidad viene en su sangre, esa misma que corre por las venas de su tía, Carmen Rosa Farfán, la cocinera más respetada de la ‘Curva del Diablo’, en San Gabriel. La famosa ‘Chacala’ abrió las puertas de su cocina a Luis Guadalupe y le enseñó el cuchillo con el que dio el susto de su vida a Juan ‘Chiquito’ Flores.

El popular ‘Cuto’ no pudo ocultar su alegría al encontrarse con su querida amiga y le preguntó sobre su peculiar apodo. “ La ‘Foca grande’, mi Hermano Roberto, me puso ‘La Chacala’. Era la bruja de una novela brasileña, ese personaje tenía trenzas como yo. Pero estoy feliz con mi chapa, para los que me conocen, para los que no soy: Carmen Rosa Farfán Quispe ”, dijo con personalidad tía de la ‘Foquita’.

El conductor de ‘La Fe de Cuto’ le pidió la hermana de la Roberto Farfán que le cuente aquel impase que Juan ‘Chiquito’ Flores hasta ahora no puede olvidar. “ Mi hija tenía 19 años, estudiaba en la Universidad y todos estaban en la reunión . Yo salí de la cocina para ver qué estaban haciendo ustedes y escuché cuando ‘Chiquito’ le dice a otro: ‘Oye está bueeena’. Entonces yo regresé y agarré un cuchillo... ”, contó y mostró su filudo instrumento.

Tía de Jefferson Farfan es un reconicida cocinera (Foto: Alan Ramírez)

‘La Chacala’ a Juan Flores: “No te metas con mi hija, porque te mato”

Lo que pasó segundos después llenó de tensión a todos en la fiesta. “ Me acerqué y le dije: ¿Qué es lo que pasa? Le puse el cuchillo en la garganta y le grite: ‘Tu con mi hija no te metas, porque yo te mato. Ándate a joder a otro lado . Ahora, mi hija ella es gíneco-obstetra yo la saqué adelante sola, solita”, recordó la ‘Chacala’, que también reconoció las disculpas del arquero.

‘Cuto’ Guadalupe apuntó que recomendó, al entonces arquero de Universitario, no ‘chocar’ con nadie de la casa. “ Mira, yo sí me llevaba su yugular ja, ja, ja, pero se disculpó. ‘Chacala, disculpa’, me dijo. Mi hija es guapa, pues. Así que no le quedó otra que mirar para los costados, nomás ”, contó la tía de Jefferson Farfán.

‘Cuto’ Guadalupe difrutó de la sazón de ‘La Chacala’

El dueño de Cuto 16 se mostró interesado por los secretos de la cocinera de la familia Farfán Quispe. “Mi abuela fue la que me enseñó a cocinar, hasta ahorita sigo cocinando, hasta que Dios quiera. Yo atiendo matrimonios quinceañeros y divorcios ja, ja, ja. Aquí te he cocinado cocino seco, pero no de gatito por siacaso”, advirtió hermana de Luis Farfán, padre de Jefferson Farfán.

La tía de la 'Foquita' junto a su hija a quien libró de las garra de Juan Flores (Foto: Alan Ramírez)

Su sobirno más famoso también ha disfrutado su sazón. “ Aquí ha venido Jefferson a probado mi carapulcra, también viene a comer cevichito donde la China, aquí en la curva, en la esquina del mercado ahí esta la ‘China’ tiene como 20 años preparando ceviche ”, comentó Carmen Rosa.

