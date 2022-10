En el fútbol, en el trabajo y la tramposería se paga derecho de piso. En mis inicios, de ‘pichoncito’, a cocachos aprendí en el mundo de la canallada. En 1987 salí de Alianza Lima y jugué en el CNI. La calurosa Iquitos fue mi ‘universidad de la vida’. Tenía una semana en el equipo y una ‘charapita’ ya me ‘marcaba’ a presión. Era mi fan enamorada. Los domingos me iba a ver al estadio para hacerme barra. Saliendo la tomaba de la mano y me ‘botaba’ por las calles.

Luego de darle su ‘merecido’ llegaba cansado al complejo del club, donde vivía. Era como una cuadra militar y dormíamos en camarote. Yo abajo y arriba Lucho, quien años más tarde se convertiría en el papá de un extraordinario delantero que destacó en Europa. Un domingo sin fútbol, me levanté tarde y no había nadie. Estaba solo en el cuarto y decidí portarme como un buen enamorado.

Por hacer lo correcto perdí

Fui a buscar a mi pareja. Mi plan era invitarla a almorzar, ir al cine y dejarla en casita, como a toda señorita. La del sanazo. La del primerizo. Iba a tocar la puerta y escuché una salsa a todo volumen. Me sorprendió. Por la ventana vi que en medio de la sala mi ‘cuerito’, el alcahuete de su papá y mi ‘causa’ Lucho estaban muy alegres. Me vieron y se pusieron color tomate.

Mi brother recontra negado me quiso amagar: ‘Estamos con Rosita y sus viejitos brindando ’. Sentí un dolor en el corazón, más fuerte que las patadas que recibía en la cancha. Miré molesto a la chica y me ignoró. Me castigó con el látigo del desprecio. Reaccioné y estaba de más. Arañado y despechado arranqué a ‘Las Camelias’, donde conseguía ‘verdaderas’, ‘pescaditos’ y ‘caminantes’.

Tuve que asumir que había perdido

Llegué a las 6 de la mañana a dormir y Lucho apareció a los 10 minutos: ‘Hermano, te partí. No te voy a mentir. La muchacha va muy bien’ . Fue sincero, frontal, directo. Me encaró ‘face to face’. No como ahora que te enteras por las redes sociales. Asumí mi derrota. A los dos días, tuve que acompañarlo a la farmacia. No tenía ‘sillao’, pero sí se retorcía de dolor y ardor. Puedo asegurar que tiene más millones que su hijo... pero de antibióticos en el cuerpo.

Le recetaron como 10 Penicilinas. La fuerte temperatura lo quemó. Del gusto pasó al disgusto. Pero igualito no escarmentó. Se curó y al mes me dio otra sorpresita. Vinimos a Lima a jugar con Universitario y nos encajaron una mano. Por la noche, regresamos a la concentración en Pueblo Libre. Junto a cuatro amigos acordamos matar las penas con un par de cajas de cerveza. Fiel a mi estilo, no podía tomar sin chicas. Me aburre liquidar con puros hombres. Pierdo tiempo, me quedo colgado, me da sueño. Así que timbré a dos damas. Apelé a mi poder de convocatoria, a mi simpatía y mi carisma. Ellas aparecieron al instante.

Mi segunda derrota con partidor ‘enfocado’

Separé una para mí y la otra para que se la ‘peleen’ los muchachos. Se terminaron las botellas y otra vez cometí un pecado mortal. Otra vez la del sanazo. Salí a comprar más ‘combustible’ y descuidé el personal. No demoré ni 10 minutos y al entrar al cuarto solo vi a dos compañeros. Uno se empató con mi amiga y mi ‘presa’ me la ‘arranchó’ el papá del zambito que, con las mujeres, se le prendía el foquito.

Volé, renegué. Pateé la puerta de la habitación. No pude dormir de la rabia que me comía por dentro. Recién cerré los ojos a las 8 de la mañana. Después me despertó un grito: ‘Vitito, abre la puerta, tenemos que hablar’. Era mi ‘verdugo’: ‘Causa, ¡cómo vas a dejar a tu chica sola! Ahora me tendrás bronca, pero eso te servirá como una lección de vida’ .

Es verdad. Me curó. Pasaron los años y nuestra amistad se fortaleció. Me hizo padrino de su hija. Entendí que al hombre no se le debe dar un ‘cachito’, porque es un ‘cazador’ por naturaleza. Algunos se infectan con el ‘virus del partidor’. Pero yo tranquilo, nunca busqué sacarme la espina con la comadre. Yo lo respeto y lo quiero mucho. La venganza es para los mediocres. No es mi estilo. Nos vemos el próximo jueves…

MAS NOTICIAS E HISTORIAS DE FUTBOLISTAS