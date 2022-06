Hola, soy Víctor Reyes, ‘Vitito’ para todo el mundo. Nunca fui goleador en mi carrera profesional, en el fútbol peruano, pero cuando anoté en la ‘selva de cemento’ me sacaron en andas. Cuando calentaba la pólvora, ‘mojaba’ más que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos. La historia de hoy en los ‘Expedientes V’ ocurrió cuando jugué en Sport Boys.

Hace unas semanas, un ‘chino’ y un comentarista deportivo fueron ampayados con sus ‘trampitas’. Los hicieron puré por las redes sociales. Sinceramente, me sentí identificado con ellos. No porque estuvo bien, sino por lo tramposo que también he sido. Yo perdí la cabeza por una ‘colita’ . Y eso que me considero un tipo recorrido, con calle, avenida y malecón.

Todo varón tiene sus cinco minutos de ‘demencia’ y no hay que escupir al cielo. A veces, la tortuga se nos escapa en el ascensor. Me dio bronca ver los noticieros, leer los diarios y el Facebook, revisar el Internet y escuchar en las esquinas a cualquiera, maleteando a ambos personajes de la televisión. Quisiera preguntarle a todos los que opinan si ellos, alguna vez han rechazado una ‘manzana prohibida’, si siempre comieron bufé y nunca les dieron ganas de probar su menú o viceversa. Segurísimo que no. En estos tiempos, hasta las chicas son de ‘mente abierta’, lo viví en carne propia.

ME ENAMORÉ Y DEJÉ A MI MUJER

Yo me pegué y feo. Lo reconozco. El gustito que se dio por un instante se convirtió en sentimiento, costumbre, amor, obsesión. Lo que sea. Se te calienta la cabeza y en ese momento no piensas en el daño que le puedes hacer a tu familia. En 1997, era el ‘6′ del Sport Boys y vivía en Miraflores con la mamá de uno de mis hijos. Apenas daban las 7 de la noche y arrancaba a la calle. Salía a ‘patrullar’ para ver si ‘intervenía’ a una flaca.

Una noche fui a parar al famoso ‘Bodegón de Amalia’, un huequito en Lince. Llegué plan de las 10 de la noche y el local era como me lo describieron. Las doce mesas ocupadas por mujeres con uniforme de bancos y también chiquillas de universidades particulares. Mis ‘rayos infrarrojos’ detectaron que una de pelo castaño y ojos verdes bebía sola. Me apoyé en la barra, la miré fijamente, levanté mi vaso de cerveza y le mandé un simbólico ‘salud’.

Me acerqué e hicimos un par de ‘chinchín’ con los vasos. Pero vendría lo mejor cuando se paró para ir al baño. No era tan alta y sus tacos le ayudaban a formar unas caderas impresionantes. Yo ya estaba loco. Cuando regresó de los servicios higiénicos, ‘chapamos’, nos tocamos, nos ‘pulseamos’ y sin decirle nada la llevé a un hotel. Nos dimos tanto cariño que las lunas de la habitación terminaron empañadas. Fueron 15 días parejos, ininterrumpidos de fuego y pasión. En casa apenas cumplía, le agarré fastidio a mi señora. El día 16, mi ‘conquista’ me confesó: “Tengo novio, me voy a casar, pero si quieres, lo dejo”. Yo le respondí: “Tengo mujer y si tú lo dejas, yo también”.

ROMPÍ EL CORAZON DE MI SEÑORA

Esa noche no regresé a mi hogar, me fui a vivir a su departamento. Ya estaba embobado, no razonaba, extraviado, con la cabeza caliente. Dos días después, mi mujer apareció en el entrenamiento: “Ya no me esperes, voy a cumplir mensualmente con la plata del bebé” , le advertí. Mi pobre señora se retiró llorando y yo indiferente. Encima, la pegué de arañado por querer hacerme un escándalo.

Ya en mi nuevo ‘nidito de amor’, una tarde nos vino a visitar su hermana de mi ‘flaca’ y me di cuenta de que era más chibola y bien guapa. Se presentó con una ‘mini’ y cruzaba la pierna delante mío. Se quedó dos días de visita. Pasó más de un mes y mi ‘amorcito’ me avisó que saldría de viaje a Tacna y por una semana estaría comprando artefactos para venir a venderlos a Lima.

Una tarde que dormía para recuperarme del cansancio de la mañana y la borrachera de la noche, tocaron el timbre. Cuando abrí la puerta era otra vez la hermanita. Estaba con un vestidito pegadito que dibujaba toda su silueta y me pidió permiso, ya que iba a entrar al cuarto a llevarse una prenda de su hermana, porque tenía una fiesta.

PAGUÉ MI KHARMA Y ME AGARRARON DE SONSO

Cuando abrió el ropero y se empinó, vi más allá de lo evidente y me entró el ‘diablo’. Me le acerqué y ella no dijo nada, sin que le dijera algo me susurró: “Me encantan los de tu color”. No la dejé que se vaya. Era mejor que su hermana mayor, hasta menos trajinada. Al día siguiente estaban cantando los primeros gallos cuando fui ‘por otro’ y ella fresh, normal.

Me vino la ‘pensadora’ y le comenté: “No le cuentes nada a tu hermana, no le vayas a decir que nos acostamos”. Ella se mató de risa y me respondió relajada: “No seas sonso. Tengo su permiso. Antes, ella se metió con mi enamorado y desde allí sus ‘agarres’ pasan por mis manos y los míos también con ella” . Me bajó la presión. Me sentí un gilazo. Habían jugado conmigo y yo ni cuenta. Todo mi ‘barrunto’ se fue al tacho. Agarré mis cosas y desaparecí.

Como ya me habían botado de casa, desde allí aprendí a vivir en mi legendario Mazda rojo con el que viví momentos inolvidables. Ahora, con los años, aprendí que es mejor el amor de una ‘planita’ que sea sana, antes que un ‘cuerpo de guitarra’ muy traviesa. La cabeza caliente no es buena consejera. Nos vemos el próximo jueves.

