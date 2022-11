Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Qatar 2022 y la lista de jugadores que se perderán el torneo por lesión sigue creciendo. A los franceses Paul Pogba, N’Golo Kanté, el brasileño Arthur Melo y el portugués Diego Jota se puede sumar en cualquier momento el senegalés Sadio Mané que este año le dio la Copa África a su país.

El futbolista desde que inicia la carrera sabe que tiene que luchar contra los rivales y las lesiones. Muchas veces es más fácil superar a los primeros porque uno nunca sabe en que momento puede salir lastimado, aunque también hay casos extraños como el que le ocurrió al arquero español Santiago Cañizares a pocos días de viajar al mundial de Corea-Japón en 2002.

‘Cañete’, como se conoce al jugador en el mundo del fútbol, estaba en su mejor momento. El número uno había ganado la liga con el Valencia y también había sido elegido el mejor arquero del campeonato. Atrás habían quedado las derrotas en las finales de Champions ante el Real Madrid (2000) y Bayern de Múnich (2001), ese tenía que ser su mundial, pero pasó lo inesperado.

Luis Aragonés convocó a Cañizares para Alemania 2006 pero el titular fue Iker Casillas. (Foto: AFP)

El golero estaba concentrado con la roja un 18 de mayo en Jerez y antes de bajar a la cena con sus compañeros decidió ducharse. Dos días antes, como los jugadores de la selección no podían salir, le había pedido al doctor de la delegación que le comprara un frasco de colonia sin saber que el perfume sería el que lo dejaría fuera de la competencia más importante de selecciones.

Colonia lo deja fuera de la Copa del Mundo

El arquero, que iba por su segundo mundial y que era el elegido por el seleccionador José Antonio Camacho para ser el titular, luego de bañarse decidió perfumarse. De pronto la colonia se le escapó de las manos al portero que en su afán de que el frasco no se rompa puso el pie para amortiguar el impacto y para su mala suerte la colonia se rompió y le cortó el tendón extensor del dedo gordo derecho.

Inmediatamente al ver el charco de sangre el arquero llamó al médico para que lo ayude y empezaron a revisarlo en una camilla. Camacho tratando de animar a su pupilo le dijo: “levántate y prueba saltar, si lo haces es que puedes jugar” . El doctor dio su veredicto y determinó que lo mejor era operar en el acto y que la recuperación tardaría cuatro semanas por lo que ir al mundial quedaba descartado.

“ En algún momento pregunté si podíamos salvar la operación, pero el médico me dijo que, si no me operaba, me quedaría una minusvalía permanente y perdería mucha fuerza en el pie. Yo tenía 32 y todavía quería jugar al fútbol tres o cuatro años más. Así que tomamos la decisión correcta. Es un absurdo pararse ahora a lamentarse y tampoco a buscar explicaciones, porque son cosas de la vida ”, recuerda Cañizares.

Se le presentó la vírgen a Iker Casillas

Pedro ‘Koke’ Contreras, arquero del Málaga, fue convocado de emergencia cuando tenía todo listo para irse de vacaciones e Iker Casillas, que sólo tenía 20 años e iba ser suplente, pasó a ser el número uno de España. Mientras el destino le había jugado una mala pasada a Santiago Cañizares, a Casillas la suerte le volvió a sonreír. El arquero del Real Madrid era suplente en el cuadro blanco y el día de la final de la Champions League ante el Bayer Leverkusen, César Sánchez que era el titular se lesionó e Iker tuvo su oportunidad y salvó a su equipo que terminó alzando la ‘orejona’.

A pedido de los capitanes, ‘Cañete’ viajó acompañando a la selección que llegó hasta cuartos de final del torneo donde fue eliminado en penales por Corea del Sur. Para el Mundial del 2006 el arquero tuvo una nueva oportunidad, pero como suplente de Casillas que ya era el dueño del arco. Sin embargo, Luis Aragonés, DT de esa selección, lo hizo jugar ante Arabia Saudita y al menos se despidió de los mundiales atajando.

