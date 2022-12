Pese a que inició en el periodismo deportivo desde los 8 años, Giancarlo Granda tomó notoriedad en el 2020 cuando fue presentado como nuevo narrador de Gol Perú. Inmediatamente causó impacto por su estilo fresco, sus comentarios ácidos y por una peculiaridad física que lo convirtieron en blanco de algunas bromas de los televidentes o seguidores de redes sociales.

Sin embargo, el conocido como ‘Flaco’ por evidentes razones, no se amilanó nunca y decidió tomar su contextura para convertirla en su marca. De esa manera nació ‘Tiempo Muerto’, exitoso programa de entrevistas en su canal de Youtube, y ‘Alma de Mundial’, en el que interactuaba con los usuarios durante el Mundial Qatar 2022.

En una entrevista con el canal de Youtube ‘Habla ‘Barba’, Granda revela su secreto para sobrellevar las bromas y algunas anécdotas que su aún joven trayectoria le dejó en el periodismo deportivo.

¿Cómo un niño de 8 años consigue un espacio en la radio?

Casi por accidente, estaba con mi papá en un puesto de periódicos, viendo las portadas, mientras renegaba con algo. Me escucharon y me invitaron a un programa de radio, la verdad fui 3 o 4 meses con espacios pequeños de dos minutos. Ya después vino ‘Esos Chibolos’

Ahí fue donde ya comenzaste a entrevistar gente de peso...

Nunca lo voy a olvidar, le he escrito 10 veces más y no me ha contestado pero Claudio Pizarro me dio una entrevista cuando no hablaba con ningún medio. Él estaba en el bus y el camarógrafo me carga, yo lo saludo con el micrófono gigante que tenía, él se ríe y baja a darme la entrevista. Fue muy amable, no como otros que estaban en la Videna.

Giancarlo Granda.

Como quien...

Había un señor que no me dejaba entrar a la Videna. García Pye me daba la autorización pero había alguien que no quería que yo entre porque “No era periodista”. Tengo 13 años, por supuesto que no era periodista (risas).

¿Y cómo llegas a Gol Perú?

Yo quedé por hablar inglés (risas). Me dieron el correo del dueño de la productora y yo le escribí como si fuera mi pata, no perdía nada. En el casting, había un nombre imposible de pronunciar, del croata Vrsaljko. Después me dijeron que quedé porque lo pronuncié bien.

Y justo te cae una pandemia...

Solo pise un estadio. Tuvimos que adaptarnos, felizmente no faltó la chamba, tuve que narrar partidos de play station a la 1:00 a.m. en mi casa. Mis vecinos me querían matar.

¿Qué se sintió narrar tu primer clásico?

Me enteré que iba a narrar el clásico, tomándome un café en el canal con Maxi Mendaña. Yo pensé que lo iba a narrar Jaime (Guerrero), pero se quedaron mirándome y ahí sentí algo. Maxi dijo: “Por ahí lo narra el, Flaco”, ellos dijeron: “Puede ser”. Para mí, estar en el bolo ya era genial.

Ahí fue el famoso blooper de Leiton...

Darlin Leiton va a ser más recordado por el blooper que por lo que hizo en Alianza Lima. Lo que pasa es que yo soy muy corto de vista y en el Monumental la cabina está lejos de la cancha, entonces yo me acerco lo más que puedo y por ende no llevo papel. Cuando veo a un jugador calentando pienso que es Leiton (que no estaba en lista) y era Arley. Cuando digo eso, Rebagliati me ira como diciendo: “¿Qué habla este tipo?”.

Ahí nació el mito de que eres hincha de la ‘U’

Los de Alianza piensan que soy de la ‘U’ y los de la ‘U’ que soy de Alianza, eso me dice que estoy haciendo bien mi chamba. En el clásico descubrí que los peruanos no ven fútbol, ven a su equipo nomas. Pensaron que era hincha de la ‘U’ porque renegué con Cayetano, pero yo reniego así con todos.

¿Pero te animarías a decir tu hinchaje?

No tengo en verdad, siento afinidad con la San Martín y en Argentina soy hincha de Independiente. Tampoco estoy de acuerdo con que los periodistas digan su hinchaje porque te ganas problemas, lo dices y al día siguiente ya no puedes entrar al estadio rival.

“Aprendí a reírme de mí mismo”

Basta ver las publicaciones en redes sociales de Gol Perú para darse cuenta que Giancarlo es un éxito entre los cibernautas. Evidentemente él sabe que gran parte de los comentarios traen algunas bromas, entre las que encontramos muchas en buena onda y otras que se pasan de la raya.

Pero el ‘Flaco’ no se incomoda, aprendió a ser el primero en reirse de sí mismo y lo convirtió en su marca, tanto que sus programas web se llaman ‘Tiempo Muerto’ y ‘Alma de mundial’.

¿Te incomodan las bromas?

Al principio me incomodaba, pero tienes dos opciones: molestarte o reírte. Yo soy el primero en reírme de mí mismo, cuando voy a la playa soy el primero en quitarme el polo, por ahí alguien se asusta pero es así (risas). Reírte de ti mismo es la clave.

Pero, alguna vez te debe haber hecho explotar...

La única vez que me molestó, no fue por mí, sino por mi mamá. Las redes sociales pueden ser muy tóxicas, sobre todo Facebook y mi mamá lo ve. Entonces yo le tuve que decir: “Si no quiero que me molesten, me voy a trabajar a una oficina pero eso no es lo mío, así que lo asumimos o hago otra cosa”.

¿Qué fue lo peor que te han dicho?

Una vez una publicación anunció que yo había muerto en un departamento de Miraflores en año nuevo, a mi mamá le pasaron la captura y me estuvo llamando. Yo había dejado cargando mi teléfono, cuando lo veo tenía como 40 llamadas perdidas. Eso me molestó mucho porque uno tiene familia.

Giancarlo Granda.

Incluso has hecho de todo esto una marca...

Claro, mis programas se llaman ‘Tiempo Muerto’ y ‘Alma de mundial’, siempre me van a fastidiar con que soy flaco...porque soy flaco pues hermano. Pero estoy bien, no tengo una enfermedad, la última vez que me hice un chequeo me felicitaron, no saben que fumo y tomo gaseosa como loco (risas).

¿Nunca estuviste cerca de pelearte?

No fue por lo de flaco. Una vez en el Gallardo un tipo me gritó que era salado porque había perdido Cristal. Hasta ahí lo dejé pasar pero los que estaban alrededor ya se estaban azuzando. Entonces lo parché y le dije: “Eso dices porque estás ahí abajo, a ver ven aquí a decírmelo en mi cara”. Al final no hizo nada y media hora después me pide una foto. No se la di.

¿Alguien te ayudo a superar las bromas?

Mi amigo Martín Cassana fue el que me enseñó que reírme de mi mismo podría ser mi escudo. Pero si hay alguien a quien le debo todo es a mi mamá, ella se sacó el ancho por mí y siempre me apoyo. De hecho, yo no me apellido Granda, Yo soy Giancarlo Ponce Granda, pero uso el apellido de mi mamá porque creo que es darle el mérito que merece.

