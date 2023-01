El 2022 será un año muy recordado para Giancarlo ‘Flaco’ Granda. El inquieto narrador de Gol Perú se consolidó como una de las caras más reconocibles del canal y conquistó las redes con sus programas web ‘Tiempo Muerto’ y ‘Alma de Mundial’.

Pero esa hiperactividad que lo caracteriza lo ha llevado a protagonizar divertidas anécdotas en lo que viene siendo una corta pero prolífica carrera en la televisión peruana. En diálogo con el programa de Youtube ‘Habla barba’ , el popular ‘Flaco’ recordó las 3 más bravas.

1. El blooper del clásico

Tal vez la historia más conocida y la que no puede faltar en todas sus entrevistas. Al ‘Flaco’ le dieron la oportunidad de oro de su carrera, narrar su primer clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Sin embargo, el ambiente y una serie de factores lo llevaron a cometer un blooper que hasta el día de hoy se lo recuerdan. Teniendo en cuenta que Granda es corto de vista y que la distancia de la cabina de transmisión del Monumental a la cancha es muy grande, el narrador cometió un error que su compañero Diego Rebagliati no dejó pasar desapercibido.

“Darlin Leiton va a ser más recordado por el blooper que por lo que hizo en Alianza Lima. Lo que pasa es que yo soy muy corto de vista y en el Monumental la cabina está lejos de la cancha, entonces yo me acerco lo más que puedo y por ende no llevo papel. Cuando veo a un jugador calentando pienso que es Leiton y era Arley. Cuando digo: “Este partido está para Leiton”, Rebagliati me ira como diciendo: “¿Qué habla este tipo?”” , comentó.

Todo hubiera pasado como un error natural de percepción, no obstante, lo que causó más extrañeza es que Darlin Leiton no estaba en la lista, por lo que era imposible que estuviera calentando. “Estás pidiendo a un jugador que no está convocado”, repitió Rebaglliati en el momento del blooper.

2. La ‘pelea’ en el Gallardo

Granda ya está acostumbrado a las bromas, de hecho, a veces él mismo las propicia. Pero hay algunos que ya se pasan de la raya. En esta historia, el ‘Flaco’ narraba uno de sus primeros partidos en el Estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal juega de local.

Esa fue la primera vez que Granda casi reacciona al reclamo de un hincha. El periodista no soportó que lo tilden de ‘salado’ por solo hacer su trabajo y ‘parchó’ al insolente.

“Una vez en el Gallardo un tipo me gritó que era salado porque había perdido Cristal. Hasta ahí lo dejé pasar pero los que estaban alrededor ya se estaban azuzando. Entonces lo parché y le dije: “Eso dices porque estás ahí abajo, a ver ven aquí a decírmelo en mi cara”. En verdad, no estaba para pelearme, lo iba a poner a Mendaña al frente (risas)”, relató.

Pero la historia dio un vuelco de 180 grados, ya que el hincha arrugó y no subió en ese momento, sino minutos después donde le hizo una extraña solicitud. “Al final no hizo nada y media hora después sube, me dice que todo era en broma y me pide una foto. No se la di por irrespetuoso porque él pudo no haber hecho nada pero los 50 que estaban a su lado sí”, añadió.

3. El regaño por saludar a sus perros

Granda reconoce que su estilo es muy natural, cuando narra se comporta como él mismo se porta con sus amigos. Pero esto le ha causado algunos problemas. Cuando narraba para Gol TV, cadena internacional, le tocó un partido importante que debió llevar con la mayor seriedad, no obstante, su forma de ser le ganó y se ganó una “dosis de ubicaína”.

“Estaba jugando Flamengo, final de la Copa de Brasil, lo comentaba con Alejandro Vernal. El partido lo iba a ver todo el Perú, jugaba Paolo (Guerrero), etc. Vernal levó una lista de saludos que no terminaba más y empezó a mandar saludos a este, a este y a este. Yo le digo: “Hemos venido a hacer sociales, ya que saludaste a todo el mundo, quiero saludar a Wanda y Benito (sus perros)”, contó.

“Después me dijeron: “‘Flaco’, estás narrando la final de la Copa de Brasil para toda Latinoamérica y tu saludando a tus perros hue..., ubícate”, pero en buena onda”, añadió.

