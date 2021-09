¡Mi gente! ¡Ustedes! Aquí, Luis ‘Cuto’ Guadalupe reportándose. Ahora entrevisto a mi hermano Juan Ángel Flores Asencio. ¿Quién? ‘Chiquito’ Flores. Es el nuevo invitado de mi programa y cuenta de todo. Desde ya le agradezco a Juan Ángel porque contó facetas de su vida que no yo conocía. Y eso que soy su causa.

Su debut, sus orígenes en Huacho y Comas, lo difícil que es calzar 47 de adolescente, sus amores, Tula Rodríguez, Universitario de Deportes, Sport Boys y más. Aprovecho para agradece a Juan Ángel Flores Asencio, ‘Chiquito’ para todos, por abrir su corazón y mostrarse como es. Vamos con todo, empecemos esta entrevista con el hermano de mi alma.

Juan Ángel Flores Asencio, ¿Cuéntanos tus inicios en el fútbol?

Yo trabajaba haciendo paneles en el Cantolao. Iba a Cantolao muy tempranito. Un día vi a los chibolos de mi edad jugando y pedí una prueba para ver si me dedicaba a tapar o a seguir haciendo paneles. Le dije al entrenador soy categoria 76.

¿Cómo fue?

Solo pedí una oportunidad y me la dieron. Me dije si me dedico a tapar o a seguir haciendo paneles, atajo bien o me chapo mis 12 horas de trabajo. Jajaja.

Te fue bien.

Salí todo raspado, volé de palo a palo pero lo hice bien. Me pidieron para ir al día siguiente con mis papeles.

Ahí nos conocemos.

Claro, estabas tú, Miguel Rebosio en el competitivo, pero yo estaba en los Delfines con Jorge Espejo. Para llegar donde estaban ustedes tenía que matar, era lo máximo.

Luego te vas al deportivo Zúñiga en el año 1994.

Estuve en Zúñiga prestado por Ciclista Lima un tiempo, para agarrar experiencia y ritmo de juego, pero luego regresé a mi club Ciclista Lima. Lo hicieron porque era el sexto arquero y me dicen que mejor me prestaban al Deportivo Zúñiga.

¿Tu debut profesional fue Ciclista Lima en el año 1996?

Así es, estuve en el triunfo que Ciclista Lima contra Universitario en el estadio ‘Lolo’ Fernández, el día que la Trinchera Norte se metió a reventar los carros y hubo bala. En ese tiempo tenía hambre.

¿Cómo fue ese día?

Me temblaba todo el cuerpo, pero ese día mi tío Clavijo me dieron sus zapatos, eran suavecito, y recuerdo que me dijeron que si ganábamos me los regalaban.

‘CHIQUITO’ FLORES EN SPORT BOYS

¿Cómo llegas a Boys?

Al otro año varios equipos me querían entre ellos Universitario, Alianza Lima, pero decidí por Boys para seguir creciendo.

Hacen una buena campaña con Boys.

Claro, estuve con ‘Cafú’ Salazar, ‘Kukín’ Flores,

Te quedas dos años en Boys.

Sí. En la primera fue el capitán Roberto Martínez. Me acuerdo que el ‘Pato’ Domínguez le quería pegar a Roberto Martínez, tenían su historia, su pasado. Pero Martínez se aseguró con la gente del Callao para que no le pegaran, con toda la banda, con ‘Cafú’, el ‘Chino’ Huamán, Johnny Vegas y conmigo.

‘CHIQUITO’ FLORES Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Para el año 99 llegas a Universitario.

Me querían los tres grandes, Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima. En Alianza Lima me querían pero había un roche con un pata [Waldir Sáenz], ya le había metido un ‘estate quieto’.

¿Cómo fue eso?

Sucedió en Chincha cuando jugaba por Ciclista Lima contra Alianza Lima. En Chincha fue el ‘quema ropa’, fue picante. Ahí me dijo muerto de hambre y me fui al camarín a matarlo. Me agarraron ‘Kanko’ Rodríguez y otro jugadores.

Llegas a Universitario y a los pocos días te querías ir.

Estaba en Comas y Alfredo González llegó con el portafolio con unos billetes que no conocía y eran los dólares. Me habían ido a contratar. Fueron con el billete y al toque dije dónde firmo. Jajaja.

¿Cómo fue tu relación con Óscar Ibáñez?

Lo que pasa es que el señor ganaba el triple y yo había ido por un billetito. Igual me fui un día a Boys, pero ya tenía contrato con Universitario y tuve que ir para adelante.

‘CHIQUITO’ FLORES Y TULA RODRÍGUEZ

¿Cuéntanos sobre el día que le pegaste a Paolo Maldonado en la concentración del hotel Ariosto previo a un clásico?

La tele estaba al frente de donde estábamos cenando y salía la señora ‘Tula’, Juan ya saliste me dice, Paolo. Y el fastidiaba oe, Juan di la verdad estas o no con ‘Tula’. Le dije, Paolo, deja de joder porque te voy a meter un cachetadón.

Paolo Maldonado es un pesado y cargoso.

Estaba comiendo mi sopita y en eso le metí su cachetadón. Pero estuve palteado porque se dijo que me iba a denunciar. Pero eso golpe le valió para que al día siguiente haga un golazo en el clásico y ganamos. Jajaja.

Juan, ¿Tula Rodríguez fue el amor de tu vida?

Eso me preguntan todo el mundo. Pero creo que el amor de mi vida es la mamá de mis hijos. Pero de ‘Tula’ me enamoré desde el primer programa que me invitó y estuve cinco años con ella.

Cinco años.

Mi familia la amaba mucho. Fue bonito pero la relación tuvo sus problemitas, pero la llevaba a Comas y también me iba al Agustino a su departamento la pasábamos muy bonito.

Juan, ¿Por qué hasta el momento no te hablas con Waldir Sáenz?

Un día para tu cumpleaños nos encontramos acá con Waldir y me tú me dijiste que no querías problemas. Lo saludé al señor Waldir Sáenz. Pensé que ahí se acaba todo.

¿Luego que pasó?

Lo vuelvo a encontrar a Waldir y ya no me saludó. A los pocos días nos encontramos en un campeonato y al momento de saludarlo me dejó con la mano estirada.