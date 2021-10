Hugo Sotil palpita la emoción de las Eliminatorias Qatar 2022 y se muestra confiado en que la selección peruana pueda hacer un buen partido ante la selección argentina y frente a Lionel Messi en un duelo que puede cambiar la suerte de la ‘Blanquirroja’ en su ruta al mundial. También dejó un recado para Carlos Zambrano que este jueves vuelve al once de Ricardo Gareca.

¿¿Don Hugo, tenemos esperanza ante esta nueva Argentina con Lionel Messi?

Claro, Maestro. Argentina siempre nos mira con preocupación, porque muchas veces les hemos dado nuestro ‘cariño’, sacándoles resultados positivos allá y saben del poderío de Perú.

Advíncula se lesionó y Gareca apuesta por el chico Jhilmar Mora y el regreso de Carlos Zamberano a la defensa ¿Le gusta?

Me gusta que regrese Carlos Zambrano, pero me gustaría que juegue para Perú y no para Argentina, porque sabemos que es un muchacho que va siempre fuerte y los árbitros ya lo conocen.

“Que Zambrano se los lleve por delante, pero con pelota”

¿Cómo tendría que jugar el ‘León’?

Que se lleve por delante a los argentinos con pelota y todo, pero que el VAR no se dé cuenta.

¿Le preocupa que se pase de revoluciones?

Claro que sí. Por eso le pido que se calme, no hay necesidad de meter tanta patada. Hay que jugar al fútbol y Perú sabe hacerlo.

¿Chocamos con una Argentina agrandada?

Siento que los jugadores argentinos se sacaron una mochila de presión ganando la última Copa América. Lo otro es que vienen descansados y eso se nota en el juego.

'Cholo' espera que Lapadula y Cuevita brillen ante Argentina (Foto: GEC)

‘Paolo debe hacer una pausa, no quiero verlo en silla de ruedas”

¿Gianluca Lapadula puede hacer la del ‘Cholo’ ante los guachos?

Siempre le he tenido fe a Lapadula, ya que lamentablemente no podemos contar con Paolo Guerrero y la ‘Foquita’ no está al ciento por ciento. Si juega le deseo la mejor de las suertes. Ojalá nos pueda dar el resultado que necesitamos.

¿Le preocupa el momento de Guerrero y la ‘Foquita’ con el tema de las lesiones?

Sí, claro. Paolo es un muchacho fuerte, me gustaría que juegue hasta los 40 años en la selección, por eso lo más inteligente es que se tome un descanso. Yo he jugado hasta esa misma edad y hoy me hasta el alma. La rodilla, los tobillos, todo me duele.

No me diga eso profesor...

Claro, pero yo soy mucho mayor, pero como él tiene su vida ya asegurada, le aconsejaría que se salga un ratito del fútbol, que tanto quiere, para no verlo después en una silla de ruedas o en otra cosa. El muchacho está fuerte todavía, pero las lesiones que tiene son delicadas.

“Quiero verlo terminar su carrera en Alianza Lima”

Ese es su plan creo, volver repotenciado para el 2022.

Eso estaría bien, que juegue lo que queda de Eliminatorias y como no ha tenido la oportunidad de jugar en el Perú como profesional, me gustaría verlo con la camiseta de Alianza Lima y que termine su carrera acá.

“Cuevita, yo hacía las huachas en el área”

Don Hugo usted es un especialista haciendo ‘huachas’ ¿Se equivocó Christian Cuevita en La Paz?

Está bien intentar hacer una huacha, pero yo no las hacía allí. Las hacía dentro del área, ahí era más seguro si me tocaba perderla. Cuando vi que recibió el balón pensé que iba a hacer el enganche, porque el otro jugador no estaba tan ‘regalado’ para hacerle una huacha.

Otros dicen que la huacha es cuando estamos 2-0 arriba en el marcador ¿no?

Pasa que necesitábamos ese punto y teníamos que cuidarla. En la altura siempre tienes que asegurar el balón.

¿Lo guapeaban en el vestuario si hacía la de ‘Cuevita’?

En mi época éramos poco de huachas, nuestro juego bonito era el juego ‘a un toque’. Con Roberto Challe, Teófilo Cubillas y Ramón Mifflin jugábamos así la pelota al pie, nunca complicada. Cuando te querían venir a la mala, ahí metías la huacha.

El ‘Patrón’ Velásquez se calentó con Cueva por no intentar recuperar el balón perdido...

Pero José tiene que entender que en altura la pierdes y estás fundido, no te queda aire para regresar.

'Cholo' Sotil dice que ante argentina es difícil, pero no imposible (Foto: GEC)

¿Hay que sentarse frente al televisor con fe?

Es difícil, pero nada es imposible, maestro. Como dijo Ramón Miflin, somos ‘Gitanos’ y en un momento nos podemos trasformar en el mejor de todos.

“Lapadula, no entres al choque con esos ‘Toros’”

¿Qué tiene para decirle a Lapadula que va a chocar con Romero, Otamendi y Tagliafico?

Que no entre al ‘dulce’, como se dice. Allí tiene que ser toque, movimiento y cuando la tenga sea para definir. Si va a entrar al choque va a perder, porque esos son unos toros.

¿Cómo se le levanta el ánimo a Cueva?

Cualquiera se puede equivocar. Pero todos sabemos que Cueva se vuelve gigante cuando juga con los grandes.

A su estilo profesor…

Claro, yo en Europa jugaba con puro grandazo y cuando regrese a Perú me marcaba Orlando ‘Chito’ de la Torre y Fernando ‘Cóndor’ Mellán, cuando venía un centro nunca saltaba con ellos, porque me rompían la cabeza.

Y en ese tiempo no había VAR...

Bares había un montón, pero este ‘VAR’ no. Ja, ja, ja.

“Me mentaron la madre en todos los idiomas”

¿Le hablaban mucho cuando les rompía la cintura a sus rivales?

Me han mentado la madre en todos los idiomas, pobre mi viejita y toda mi familia.

¿Qué decirle a Marcos López o a Jhilmar Lora que por primera vez van a jugar en un Monumental con gente?

Mira, yo he jugador en el Maracaná, el Centenario, el Azteca, el Camp Nou, el Bernabéu, el Parque de los Príncipes y les digo que todos los estadios son iguales, se acabó.

¿A Messi hay que respetarlo o faltarle el respeto?

A Messi no hay necesidad de pegarle, pero tampoco dejar que agarre mucha pelota. Hay que estar atentos, porque cuando se esconde por la derecha, es para tomar oxígeno y hacer la diagonal. Si lo dejaste hacer ese movimiento, chau.

Gracias Don Hugo por su tiempo.

A ustedes muchachos por acordarse siempre de uno y a todos los hinchas a confiar en la selección hay que pelear hasta el final.

La Selección peruana deberá visitar al equipo comandado por Lionel Messi en Buenos Aires. El delantero logró una marca de 27 goles en las Eliminatorias. Sin embargo, anotarle a la ‘bicolor’ en las Clasificatorias sigue siendo una deuda pendiente.

