Internacional vs Nacional EN VIVO con Paolo Guerrero por octavos de final de la Copa Libertadores 2019 

Internacional vs Nacional EN VIVO |EN DIRECTO |ON LINE El 'Bolso' abre las puertas de casa para recibir a Paolo Guerrero y compañía en el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019. El partido fue programado, desde las 5: 15 p.m., (hora peruana) el en estadio Gran Parque Central y lo puedes seguir por la señal de Fox Sport 3.



¿Vas a seguir el Internacional vs Nacional vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Montevideo.



Paolo Guerrero será uno de los hombres más peligrosos para este Internacional vs Nacional, donde Odair Hellmann reservó la mayoría de sus titulares ante Gremio, y por eso estará Andrés D 'Alessandro y Nico López junto al 'Depredador'. En el cuadro 'Colorado' serán bajas el capitán, Rodrigo Dourado, y central José Carlos Cracco, ambos por lesión.



Paolo Guerrero recibió brutal patada en la cara en el Internacional vs Palmeiras por Copa de Brasil (Video: SporTv)

Nacional vs. Internacional: Horarios del partido



Perú 5:15 p.m.

Ecuador 5:15 p.m.

Colombia 5:15 p.m.

México 5:15 p.m.

Bolivia 6:15 p.m.

Paraguay 6:15 p.m.

Chile 6:15 p.m.

Venezuela 6:15 p.m.

Argentina 7:15 p.m.

Uruguay 7:15 p.m.

Brasil 7:15 p.m.

España 0:15 a.m. (25 de julio)

Los de casa llegan a este Internacional vs Nacional sin el arquero titular, el panameño Luis Mejía, tras un problema muscular en la espalda y será reemplazado por Sergio Rochet, algo que puede aprovechar un goleador de experiencia como Paolo Guerrero.



Alvaro Gutiérrez, entrenador del Nacional, aún tiene duda sobre la presencia de Rafael García, tras una carga en los abductores.



Nacional vs. Internacional: posibles alineaciones



Nacional: Sergio Rochet - Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña - Gabriel Neves, Gustavo Lorenzetti, Mathías Cardaccio, Sebastián Fernández - Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio.



Internacional: Marcelo Lomba - Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago, Uendel - Nonato, Rodrigo, Nicolás López, Rafael Sobis - Andrés D'Alessandro, Paolo Guerrero.