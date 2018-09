Isco anotó un golazo de tiro libre que dejó parado al arquero en el Real Madrid vs AS Roma por el Grupo G de la Champions League.

En el minuto 45', Isco tuvo la posibilidad de anotar de tiro libre, algo que, por supuesto, no desaprovechó en el Real Madrid vs AS Roma.

Isco pateó a la mano derecha del portero, dejándolo parado y sin posibilidades de reaccionar en el Real Madrid vs AS Roma por la Champions League.

