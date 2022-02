Creo que este hombre nació para ídolo. No se esforzó, fue como una especie de mutación natural que la vida lo ubicó en La Florida y de inmediato, la hinchada de Sporting Cristal lo elevó al ‘Olimpo’ de sus jugadores más queridos. Horacio ‘La Pepa’ Baldessari tuvo un paso por Deportivo Municipal, pero echó raíces en el Rímac, piso la tribuna rimense y alentó desde el ‘Extremo celeste’. Un personaje inolvidable del fútbol peruano.

‘Pepa’, ¿Cuál es la apuesta más cara que tocó pagar?

Jugando en Sporting Cristal, prometí qué si salíamos campeones, preparaba pollo al limón para todos.

Obviamente, dieron la vuelta

Sí y no solo fue para el plantel, llegaron hasta dirigentes.

¿Terminaste mal?

Cocinaba y me daban de tomar. Ya estaba medio borracho y Francisco Lombardi me llama a una cuarto para decirme que deberíamos hablar de la renovación.

¿Era buena la propuesta?

Nos sentamos en un lugar aparte, pero le dije que no iba hablar del tema, porque allí estaba Augusto Olivares, que después sería el asistente técnico de los entrenadores del club.

¿Cómo fue la reacción de ‘Pancho’?

Me respondió que era parte del club y le repliqué que mientras esté él, no tocaría el tema.

¿Se incomodó?

Entendió y me hizo una interrogante: ‘¿Qué piensas qué pensamos traer al brasileño Amaral como técnico?

¿Cuál fue tu respuesta?

Tienes un plantel de 7 millones de dólares y piensas traer un entrenador de 2 soles.

¿Eso te trajo problemas?

Lo contrataron igual. Augusto, el que estaba en la reunión, fue nombrado para trabajar con él y nos fuimos a la pretemporada en Chincha.

¿Qué ocurrió?

El brasileño me llamó a su habitación y antes que me diga nada, me adelanté: ‘Yo opiné que usted no debía ser contratado para dirigirnos, pero hoy está en mi casa que es Cristal y ahora, por ti, me peleo con todo el mundo, me llevo a cualquiera por delante’.

¿Cómo reaccionó?

Me miró y comentó: ‘Quiero qué me des una oportunidad’.

Eso estaba raro

Lo dijo con ironía, como diciendo que ahora él era el jefe.

¿Tomó represalias?

Nunca me puso.

¿Te mandó a la ‘congeladora’?

Sí y un día que no entré ni en el banco de suplentes, con mis dos hijos: Christian y Bryan, nos fuimos a la tribuna donde estaba la hinchada celeste.

¿Cómo te trataron?

Me rodearon para cuidarme, todos me saludaban y en eso se acercó un hincha al que llamaban ‘Chapita y me estiró el brazo, me entregó una bolsa con un líquido adentro y me gritó: ‘Toma ídolo’.

¿Aceptaste?

Probé un poco y cuando empezó a entrar el trago, me preguntaba: ‘¿Así será la muerte?

Esa gente te cantaba

Una vez me reuní con los 4 que manejaban toda la barra y les pregunté: ¿Por qué están en oriente? No saben lo importante que es para un jugador gritar los goles con la popular y así fue como ellos se movieron de tribuna.

¿Una más que tengas con los hinchas?

Me invitaron a una reunión y veo que también estaban Roberto Mosquera y Julio César Uribe.

¿Los homenajearon?

Sí y cada uno hablaba. Cuando ambos terminaron con sus palabras, pedí que se todos se pongan de pie, porque era hora de cantar el Himno de Sporting Cristal.

¿Y cuál es?

Eso se empezaron a preguntar y de pronto empecé: ‘El que no salta, una gallina’ y todos empezaron a acompañarme.

LEE: Waldir Sáenz y el día que lamentó invitarle seis cervezas a Roberto Mosquera

¿Alguna vez fuiste sin dormir a un entrenamiento?

No, pero una mañana entré al vestuario y apestaba a alcohol.

¿Quién era?

Julio César Antón entró al camarín y me confesó que había estado tomando toda la noche. Le dije que te van a descubrir, porque el Preparador Físico del equipo era Rubén Solé y era especialista dándose cuenta de los borrachos.

¿Lo descubrieron?

Muy tranquilo, sacó una lata de Vick Vaporub y se metió un poco en la boca.

¿Y qué pasó?

Te hablaba y salía olor a flores. Nadie se dio cuenta.

¿Una con Juan Carlos Oblitas?

Íbamos a jugar con Sport Boys y el ‘Ciego’ me hace calentar antes del partido. Cuando entramos al vestuario a cambiarnos, me dice: ‘No juegas, arranca Eugenio La Rosa. Te mandé a trabajar con los titulares para despistar al rival’.

¿Reaccionaste mal?

No le dije nada. Pero el equipo no caminaba y estábamos perdiendo 1:0. En eso, faltando 20 minutos, me dice: ‘Entra viejo’.

¿Saltaste a la cancha?

Sí y al pasar le dije al oído: ‘Pensé que no querías ganar plata’.

¿Cómo quedaron?

Ganamos 2:1 con un gol mío.

Gracias y en poco tiempo te busco otra vez

Gracias a ti y a todas las ‘fieritas’ que leen Trome.