Italia vs Suecia: EN VIVO EN DIRECTO. Los italianos reciben este lunes a los suecos por el duelo de vuelta del repechaje rumbo a Rusia 2018. El partido arrancará a las 2:45 p.m. (hora peruana) por la señal de DirecTV.



En el duelo de ida, Italia cayó 1-0 ante Suecia en condición de visita, por lo que tendrá que ganar sí o sí y evitar que los suecos conviertan goles. ¿Quién clasificará al Mundial de Rusia 2018? No te pierdas las incidencias en Trome.pe.



Italia vs Suecia: Horarios en del partido en el resto de países



Perú: 2:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Nueva York: 2:55 p.m.

California: 11:45 a.m.



Italia y Suecia se medirán en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán. Los italianos, con Buffon como capitán, buscarán revertir el resultado de la ida para estar presentes en Rusia 2018. Italia solo faltó 2 veces a un cita mundialista (1930 y 1958).



Suecia, por su parte, querrá mantener su gol de ventaja ante Italia y salir airoso tras los 90 minutos de juego fuera de casa.



Italia y Suecia se vieron las caras en 24 oportunidades en toda la historia. 11 fueron victorias para los italianos, mientras que 7 para los suecos. Empataron 6.



Italia vs Suecia: Alineaciones probables



Italia: Buffon; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Darmian; Candreva, De Rossi, Parolo, Insigne; Belotti, Immobile.



Suecia: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Johansson, Forsberg; Berg, Toivonen.