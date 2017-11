Italia vs. Suecia EN VIVO: Fecha, hora y canal del partido de ida por repechaje a Rusia 2018

Italia vs. Suecia EN VIVO. La selección italiana está obligada a salir triunfante de los partidos de repechaje que jugará el viernes desde las 2:45pm (ida) y el lunes (a la misma hora) si quiere estar presente en el Mundial Rusia 2018, torneo que marcaría la despedida Gianluigi Buffon, el veterano arquero de los azzurris. El partido lo transmitirá ESPN.



A Italia le tocó un rival complicado como Suecia. Aunque sin Zlatan Ibrahimovic, que se retiró de la selección en 2016, los suecos demostraron que son un rival a tener en cuenta, como comprobó Francia cuando perdió con ellos en la fase de grupos y ahora están dispuestos a hacer de todo con la finalidad de alcanzar el cupo que los lleve al mundial de Rusia 2018.



Gianluigi Buffon, capitán de la selección italiana sostuvo su equipo no debe estar atento a "presión externa" que hay debido a que se juegan al todo o nada por el pase al mundial y este Italia vs. Suecia, sin duda será un partido a muerte en el que ambas selecciones lucharán por el ansiado boleto.



"No tenemos que fijarnos en la presión externa, eso sería algo que no ayuda. La presión te la impones tú mismo. Sabemos que nos estamos jugando mucho, que Italia se está jugando mucho", dijo Buffon en una entrevista a la cadena "Rai Sport".



Gianluigi Buffon espera tener la satisfacción de despedirse de las canchas con un triunfo en el Italia vs. Suecia y ver a su selección clasificar al mundial y recordó que su debut con la camiseta 'azzurri' fue hace 20 años en el partido de repechaje ante Rusia previo al mundial Francia 1998. "Es divertido el hecho de que haya empezado con una repesca y que termine con una repesca. Lo importante sería que el resultado final no cambiara".



En tanto, Suecia se ha transformado en un combinado más sólido tras su fracaso en la Eurocopa de 2016, donde fueron eliminados en la fase de grupos sin ganar ni un solo encuentro. Además, la marcha de Zlatan Ibrahimović los ha afectado en lo ofensivo, pero ha hecho surgir nuevos y talentosos atacantes. Ahora esperan a Italia para poder cumplir su deseo y clasificar al mundial Rusia 2018.



HORARIO Y CANALES QUE TRANSMITIRÁN ITALIA VS. SUECIA



España: 20:45

Argentina: 16:45

México: 13:45

Colombia: 14:45

Perú: 14:45

Chile: 16:45

Venezuela: 15:15

Los Angeles: 12:45

Nueva York: 15:45

Estados Unidos (Florida) 13:45



Latinoamérica:ESPN.

Italia:RAI Uno.

Suecia: Eurosport Player Sweden, Kanal 5 Sweden.

USA:FOX Sports.

España: Movistar



El Italia vs. Suecia tendrá lugar en Estocolmo, en el estadio Friends Arena.