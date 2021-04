Iván Bulos sorprendió a todos al anunciar su retiro del fútbol a tan temprana edad: 27 años. El exdelantero de Deportivo Municipal y la selección peruana, contó que si se operaba una vez más, se arriesgaba a no poder caminar en un par de años. Mira el video. ¡Duras declaraciones!

“El fútbol me ha dado absolutamente todo. Es mi pasión desde que nací y me ha llevado a lugares que nunca pensé que podía llegar”, sostuvo Iván Bulos, en el programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes, sobre lo vivido como futbolista profesional.

“Hace 10 días estuve entrenando con Cantolao. En una jugada tuve una molestia en la rodilla. Me hice las pruebas correspondientes y arrojaron que tenía nuevamente una lesión que comprometía al ligamento cruzado y al cartílago”, contó.

“Esta vez los doctores fueron muy sinceros diciéndome que la rodilla ha sido llevada a tal punto que, a mis 27 años, ya no puedo seguir. Si me opero de nuevo, en 2 o 3 años no podría caminar”, añadió Iván Bulos sobre el momento que cambió su vida.

Por otro lado, Iván Bulos habló sobre su nueva faceta: entrenador de fútbol. “Lo más importante es tener identidad propia. Ser honesto, sobre todo con los futbolistas. Me he venido preparando en el Barcelona y la FPF”, cerró.

