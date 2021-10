Iván Bulos se casó con su novia Solange Casis tras anunciar su retiro del fútbol profesional

Luego de anunciar su retiro del fútbol a tan temprana edad: 27 años, el exdelantero de Deportivo Municipal y la selección peruana Iván Bulos se unió en matrimonio con su pareja Solange Casis.

A través de redes sociales se compartieron videos de la celebración y de la ceremonia religiosa con la que Iván Bulos y Solange Casis se unen para toda la vida.

Visiblemente emocionados, Iván Bulos y Solange Casis se dieron el sí y luego celebraron junto a sus amigos y familiares en una íntima reunión al aire libre. Valery Revello, pareja de Sergio Peña, fue una de las invitadas.

Iván Bulos se casó con su novia Solange Casis (Video: Instagram)

SE RETIRÓ DEL FUTBOL

Recordemos que Iván Bulos reveló que se alejaba del fútbol profesional por unas lesiones. Contó que, si se operaba una vez más, se arriesgaba a no poder caminar en un par de años.

“Esta vez los doctores fueron muy sinceros diciéndome que la rodilla ha sido llevada a tal punto que, a mis 27 años, ya no puedo seguir. Si me opero de nuevo, en 2 o 3 años no podría caminar”, añadió Iván Bulos sobre el momento que cambió su vida.

Por otro lado, Iván Bulos habló sobre su nueva faceta: entrenador de fútbol. “Lo más importante es tener identidad propia. Ser honesto, sobre todo con los futbolistas. Me he venido preparando en el Barcelona y la FPF”, precisó.

Hace unos días, Iván Bulos compartió a través de sus redes sociales una foto estrenando su nueva camiseta como entrenador de la Academia del PSG en la sede de Florida, Estados Unidos.