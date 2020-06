Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Un día como hoy, hace 42 años, un equipo de fútbol atrapó los sueños de todo un pueblo. Perú, en su debut en el Mundial de Argentina 78, superó 3-1 a Escocia.

El país se alistaba a participar en elecciones después de casi 10 años de gobierno militar. Se elegiría a la Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. Los televisores a color no abundaban y Jaime Duarte, con apenas 21 años y apodado ‘Chiquillo’ por haber integrado el plantel campeón de la Copa América 1975, se estrenó oficialmente con la casaquilla nacional.

¿Nunca habías defendido a la Blanquirroja?

En 1975, Marcos Calderón había sido claro: ‘Te llamo para que aprendas cómo es estar con el grupo’.

¿Y en las Eliminatorias para Argentina 78?

Se jugó una liguilla final en Colombia frente a Brasil y Bolivia. En el último partido íbamos goleando a los altiplánicos 4-0, Julio Meléndez empezó a renguear y el ‘Chueco’ (Calderón) me dijo que caliente, pero Julio nunca quiso salir. Todos ‘morían’ en el campo.

Vamos al duelo memorable. ¿Qué sabían de Escocia?

Estábamos concentrados en ‘Villa Carlos Paz’, un club grandazo. Una tarde, a dos días del debut, desde el lobby del lugar vimos bajar de un taxi a Alejandro Heredia, que era asistente del técnico.

¿La novedad era...?

Nos confesó: ‘Vengo de espiar a los escoceses’.

¿Qué información trajo?

Yo estaba con ‘Panadero’ (Díaz) y ‘Chumpi’, y al primero que le habló fue a Rubén.

¿Qué le dijo?

‘Vas a marcar a Kenny Dalglish. Es rápido, va con todo. Será difícil que lo pares’.

Jaime Duarte, ex integrante de la selección peruana

¿Y al ‘Capitán de América’?

‘Respeto mucho tu doble salto, te admiro, pero ese Joe Jordan es muy complicado, parece una torre’.

¿Y a ti?

‘Willie Johnston es más rápido que la m... Búscate una red para agarrarlo’.

¿Cómo fue el reconocimiento del campo?

Nunca lo hicimos.

¿Entraron ‘ciegos’ al partido?

Vimos a los escoceses y eran grandazos. Los primeros veinte minutos no jugamos nada y hasta nos hicieron un gol.

Se venía la noche...

Me anticipé a una jugada, se la doy a César Cueto, la toca con Cubillas y llegamos al área contraria. Empecé a gritar: ‘Esa es, vamos a tocarla’ y empezó otro encuentro.

En el segundo gol tuviste participación directa.

Nunca subía, primero me preocupaba en cubrir mi zona.

Pero lo hiciste...

Juan José Muñante se recogió, avancé, se la di a Cueto, la pasa al ‘Nene’ y marca un golazo.

Hay un momento fundamental: el penal atajado por Ramón Quiroga. Todos corren a abrazarlo y tú no...

Jugaba muy concentrado, el ‘Loco’ les decía a todos que se ubiquen para el tiro de esquina y yo ya estaba parado en el palo del arco.

Jaime Duarte, ex integrante de la selección peruana

¿Cambiaste camiseta con el rival?

Willie Johnston me la pidió, pero le dije en el camarín. Entré y los muchachos cantaban sobre la mesa de masajes el Himno Nacional, lo repetían a cada momento y yo seguía tranquilo. Me saqué mi uniforme y me olvidé del intercambio. Lo guardé y me fui a la ducha.

¿No celebraste?

En la ducha estaba Teófilo Cubillas, me comentó: ‘Jugamos bien’. Seguían a los gritos y yo nada.

¿Por qué?

Seguía concentrado, no explotaba, pero no sabes lo que pasó después...

Dime...

Me fui al hotel y en la noche me despertaba pensando lo que había logrado y solito lloraba de emoción. Así estuve dos días.

Estuviste en un gran plantel...

Ese equipo hizo un gran torneo y nos despedimos con una goleada. Así como todos hicimos posible una gran fase de grupos, en la caída todos fuimos responsables.

Un enorme abrazo, porque recordar es volver a vivir...

Gracias a ustedes, un saludo a todos los peruanos.