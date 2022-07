Orgullo peruanao. Jaime León de 80 años se consagró subcampeón del máster de Atletismo en Finlandia y fue reconocido por el Proyecto Legado junto a Jorge ‘Chupo’ Arriola, histórico promotor del fondismo peruano, en el Estadio Atlético olímpico peruana.

El director ejecutivo de Legado, Federico Tong Hurtado, fue el encargado de entregarles los trofeos, así como develar una foto en honor a los dos deportistas tras ser considerados fuente de inspiración para las nuevas generaciones de atletas y por una vida entregada al deporte.

En Finlandia, Jorge Arriola se ubicó en el octavo lugar; mientras que Jaime León se consagró subcampeón mundial Máster de Atletismo, en la categoría 100 metros, que se disputó en la ciudad de Tempere. León consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación a la final en la categoría 80-84 años: 14.88 segundos, quedando en el segundo lugar de la clasificación, por detrás del alemán Kraemer Hartmunt con un tiempo de 14.31 segundos.

Cabe destacar que participarán en el próximo Sudamericano Máster en Bogotá, por lo que están entrenando en el Estadio Atlético de Legado en VIDENA que cuenta con una pista certificada por la World Athletics.

Las palabras de Jaime León y Jorge Arriola

Jaime León no pudo ocultar su emoción y tuvo conmovedoras palabras: “En esta oportunidad les confesaré que entrené poco o tal vez hubiera sido el campeón. Sucede que después de la pandemia, sufría la partida de mi esposa. Tuve poco tiempo para prepararme y sentía mucho dolor, pero eso me sirvió para salir adelante. He corrido por ella y le dedico todo. La amo y dónde esté será mi gran motivación. La quiero con toda mi alma”.

Por lado de Jorge Arriola, el atleta de 82 años destacó la unión con su compañero: “Yo participé, pero no brillé como mi gran amigo Jaime. Con él fuimos compañeros en el colegio y tenemos una amistad de más de 65 años. Nos reencontramos haciendo deporte y eso le queremos transmitir a los más jóvenes: hay que hacerlo en el más alto nivel y transformarlo en un estilo de vida. Un buen deportista no puede ser una mala persona. Nunca pensé que me harían un reconocimiento, menos en un escenario tan maravilloso como el Estadio Atlético de Legado”.