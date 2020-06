James Rodríguez rompió su silencio y aclaró cuál es su verdadera relación con Zinedine Zidane en Real Madrid. El colombiano entiende que el francés tiene un equipo base, pero no está de acuerdo con las pocas oportunidades en el once inicial.

“(Con Zidane) No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”, dijo James Rodríguez en exclusiva para Gol Caracol.

"Soy sincero: quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza", añadió el mediocampista.

“No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”, acotó sobre el ‘odio’ hacia el técnico por parte de sus seguidores y compatriotas.

Cuando le preguntaron por qué cree que no juega, respondió: “Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”.

VIDEO RECOMENDADO

Cristiano Ronaldo: GOL de penal tras 4 meses en Juventus vs Bologna por la Serie A (ESPN / Trome)