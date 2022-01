James Rodríguez cerró a lo grande el 2021: dos partidos seguidos jugando y una asistencia con la camiseta de Al Rayyan. Entonces, el objetivo del centrocampista es ratificarlo en las siguientes semanas y, de ese modo, recibir nuevamente la confianza por parte del entrenador Reinaldo Rueda con miras a las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

El presente del ‘10′ de la selección colombiana, que no disputaba un solo minuto con su club en Catar desde el pasado 30 de octubre, llena de mucha ilusión a los simpatizantes del conjunto nacional. En tal sentido, Jorge Luis Pinto, entrenador de fútbol, se ha referido a lo que vive el ex Everton.

Para el reconocido estratega ‘cafetero’, el delantero puede convertirse en una pieza clave en la escuadra de Rueda, pensando en las trascendentales citas que vienen. “James nos puede dar una mano, pero él tiene que pensar más en él. Está en un fútbol que no es de gran exigencia de entrenamiento y de gran exigencia en volúmenes de competencia”, expresó.

En la misma línea, Pinto manifestó que: “Llegó allá a prepararse, tiene tiempo suficiente de entrenar, allá no hay mucha noche. Los caminos son cortos a la sede de entrenamiento. Le va a quedar un espacio de tiempo muy oportuno para dedicarse a su preparación”, opinó en la emisión del programa El Carrusel de Caracol Radio.

Eso sí, el experimentado estratega tocó un tema muy importante para los deportistas que necesitan de la motivación y se centró en el caso del ex Real Madrid: “Si James va a esperar que allá haya partidos con 20 mil personas gritando o estimulando no es fácil, no va a encontrar ese estímulo que a veces necesitan los jugadores”, sostuvo.

En el cierre, Jorge Luis lanzó una sugerencia al comando técnico de Rueda para que el seguimiento a James Rodríguez sea personalizado y de esa labor se obtenga más información al detalle. “Me encantaría que él tuviera un preparador específico allá, eso sería maravillo para él, para la selección y para el Mundial”, concluyó.

Como se recuerda, uno de los referentes de la selección participó en la jornada doble disputada en noviembre del 2021 (volvía al elenco nacional tras un año de ausencia). En esa fecha, James jugó 13 minutos en la derrota por 1-0 ante Brasil y luego estuvo 79 minutos en el choque con Paraguay en casa que concluyó 0-0.